Registam-se também 4.935 novos casos de infeção.

Portugal. 82 mortos num dia, novo máximo diário

Ana Patrícia CARDOSO Registam-se também 4.935 novos casos de infeção.

Portugal registou 82 mortes e 4.935 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta quarta-feira.

São mais 20 mortes do que no dia anterior o maior número de óbitos num só dia. O país conta com 192.172 casos e 3.103 mortos no desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, contam-se 1.378 novos casos ativos.

Há 2.785 pessoas internadas, sendo que 391 estão nos cuidados intensivos. O Norte soma 2.845 novos casos no último dia e em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 1.185 casos. Na região Centro são mais 743 casos, no Alentejo mais 44 e no Algarve 80.



