Portugal. 71 mortos e 5.290 novos casos no último dia

Lusa Há menos pacientes internadas, no entanto, o número de pessoas nos cuidados intensivos aumentou.

Segundo a Direção-Geral da Saúde(DGS), Portugal conta esta quarta-feira, 25, com mais 71 mortos relacionados com a covid-19. Em relação aos novos casos, registam-se 5.290 no último dia, número significativamente maior do que no dia anterior, em que se contaram 3.919.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.127 mortes e 274.011 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 80.528 casos, mais 96 do que na terça-feira.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.251 pessoas (menos 24 do que na terça-feira), das quais 517 em cuidados intensivos (mais 11 nas últimas 24 horas).

