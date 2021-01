O número de concelhos em risco extremo mais do que duplicou, passando de 25 para 57 na análise hoje divulgada sobre a incidência cumulativa de covid-19 referente ao período entre 23 de dezembro e 05 de janeiro.

Portugal. 57 concelhos em risco extremo, mais do dobro que antes

O número de concelhos em risco extremo mais do que duplicou, passando de 25 para 57 na análise hoje divulgada sobre a incidência cumulativa de covid-19 referente ao período entre 23 de dezembro e 05 de janeiro.

Cinquenta e sete concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 23 de dezembro e 05 de janeiro.

No relatório da Direção-Geral da Saúde de 04 de janeiro, com dados relativos ao período entre 14 e 27 de dezembro, existiam 25 concelhos com incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes.

País bateu esta segunda-feira um novo máximo no número diário de mortes, mas novos contágios caíram para menos de seis mil. Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 122 mortos por covid-19 e 5.604 novos casos positivos.

Com estes valores, o país bateu um novo máximo no número diário de mortes, mas os novos contágios caíram para menos de seis mil, quase metade dos cerca de 10 mil casos diários contabilizados entre quarta-feira e sábado.





