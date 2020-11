O país entra em estado de emergência a partir de amanhã, segunda-feira, por um período de duas semanas, para já.

Portugal. 48 mortos e 5.784 casos de infeção no último dia

Ana Patrícia CARDOSO O país entra em estado de emergência a partir de amanhã, segunda-feira, por um período de duas semanas, para já.

Portugal já registou, ao todo, 2.740 mortes e 179.24 casos de infeção, estando hoje ativos 76.647 casos, mais 3.702 do que no sábado.

Das 48 mortes registadas nas últimas 24 horas, 27 ocorreram na região Norte, 14 na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

O Governo anunciou as medidas do novo estado de emergência, que entra em vigor já amanhã, dia 9. A circulação está limitada nos próximos dois fins de semana ( 14 e 15 de novembro e de 21 e 22 de novembro), entre as 13h00 de sábado e as 05h00, tanto no sábado como no domingo, nos 121 concelhos de maior risco de contágio.

No final de um Conselho de Ministros extraordinário para tomar medidas no âmbito do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, Costa afirmou que só "haverá liberdade de circulação nas manhãs de sábado e de domingo".

