Em três meses, a Comissão independente que investiga os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa validou quase 300 testemunhos, entre eles os de portugueses a viver no Grão-Ducado. Se foi vítima denuncie “sem medo”, pede a comissão. Saiba como o pode fazer.

Portugal. 290 queixas de abusos sexuais na Igreja, algumas chegaram do Luxemburgo

A Comissão independente para o estudo dos abusos sexuais a menores na Igreja Católica Portuguesa recolheu 290 testemunhos válidos desde janeiro, quando iniciou a investigação, anunciaram hoje os seus membros numa conferência de imprensa em Lisboa.

Destas 290 denúncias feitas pelas vítimas, 16 casos vão ser investigados pelo Ministério Público, por não terem prescrito os prazos. A Comissão garante o anonimato dos testemunhos que podem ser feitos por telefone, email e carta à Comissão (veja mais à frente como o pode fazer).



“Estes testemunhos recolhidos são apenas a ponta do icebergue, seguramente existem muitos mais casos, por isso, apelamos às vítimas que nos dêem o seu testemunho, não só pelo efeito psicológico reparador da dor do silêncio, mas também para prevenir outros abusos”, pede Daniel Sampaio, psiquiatra e um dos membros desta Comissão, num apelo dirigido também aos portugueses residentes no Luxemburgo e noutros países da Europa.

As queixas à Comissão, coordenada por Pedro Strecht, não chegam só de Portugal, mas também de portugueses residentes noutros países, nomeadamente no Grão-Ducado.

Como pode dar o seu testemunho? Por telefone: Ligue para o +351 91 711 00 00, todos os dias úteis das 10h00 às 20h00. Email: Envio o relato para geral@darvozaosilencio.org. Questionário online: Pode preencher o questionário no site Darvozaosilencio.org. Entrevistas. Pode ter uma entrevista presencial com elementos da comissão, ou uma entrevista por zoom. Por carta. Escreva para “Comissão Independente”, Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.

Sofrimento de décadas

“Mais de metade das vítimas contam que não são caso único, que souberam de outras crianças e adolescentes também abusadas”, na altura, vinca ao Contacto este psiquiatra. A maioria dos abusos agora revelados ocorreu há décadas, mas também continuam a existir situações mais atuais, cujos prazos não prescreveram e são enviadas para o Ministério Público, para serem alvo de investigação criminal.

“O meu apelo direto é que testemunhem, e se conhecerem uma situação que não o afete a si próprio, mas desta natureza, que a denunciem à nossa Comissão. Temos alguns casos que são verdadeiras denúncias e que foram encaminhadas para o Ministério Público para serem investigadas”, diz Daniel Sampaio.

Os membros da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica, Laborinho Lúcio (E), Ana Nunes de Almeida (2-E), Pedro Strecht (C), Daniel Sampaio (3-D), Filipa Tavares (2-D), e Catarina Vasconcelos (D), na conferência de imprensa desta terça-feira, em Lisboa. LUSA

O psiquiatra realça a possibilidade de alguns destes agressores sexuais ligados à igreja ainda estarem no "ativo e continuarem o seu comportamento de abusador, porque sabemos que muitas vezes este é um comportamento compulsivo e tem tendência para a repetição”. A denúncia pode, assim, salvar vítimas.

Um trauma para a vida

“Os abusos sexuais sofridos, na infância e adolescência deixam marcas para toda a vida”, vinca o psiquiatra. Todos os testemunhos que nos chegam confirmam a grande repercussão que uma situação de abuso sexual tem no desenvolvimento psicossocial das vítimas, da sua vida pessoal, afetiva e sexual, e na organização da vida inteira”, acrescenta este especialista.

“Há casos em que influenciaram a vida de uma forma devastadora”, frisa Daniel Sampaio, realçando que a revelação de tais situações, mesmo décadas depois, traz finalmente uma certa tranquilidade a estas vítimas.

Há que “dar voz ao silêncio” de todos quantos passaram por uma situação destas que “é sempre traumática” pelo que esta comissão independente está empenhada em criar um “movimento cívico, social” para a revelação dos casos ocorridos na Igreja Católica e para a sua prevenção. Para Daniel Sampaio, a colaboração da Igreja é fundamental.

O psiquiatra Daniel Sampaio, membro da Comissão independente, apela às vítimas para darem o seu testemunho. LUSA

“A nível pessoal, considero que a Igreja Católica se deveria empenhar mais ativamente nesta questão, é preciso que os bispos e padres apelem nas missas ao testemunho das vítimas. Não estamos contra a Igreja, fomos mandatados pela Igreja para este estudo e precisamos da colaboração da Igreja, mas sinto que há um silêncio grande por parte da Igreja que deve promover também esta investigação”, declara o psiquiatra.

Os trabalhos da Comissão, que estuda os abusos na Igreja desde 1950 até aos dias de hoje, continuam a avançar e a par com os relatos vai iniciar-se agora o levantamento dos abusos nos arquivos das dioceses, uma componente fundamental para saber com a maior exatidão possível qual a dimensão destes crimes na igreja portuguesa.

Um trabalho realizado por uma equipa da Universidade do Minho, coordenada pelo professor de História Francisco Mendes.

O apoio do Presidente Marcelo

O próprio Presidente da República vai dar o seu contributo para o desejado "dinamismo social e cívico" sobre este problema. Marcelo Rebelo de Sousa estará presente numa conferência promovida pela Comissão independente no próximo dia 10 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O evento conta ainda com a presença do “delegado do Papa Francisco” na promoção da proteção e prevenção do abuso sexual, trata-se do padre jesuíta Hans Zollner, teólogo e psicólogo que tem participado em conferências pelo mundo. Na conferência de Lisboa este especialista vai abordar o panorama geral das investigações sobre os abusos na igreja Católica realizados em vários países, como França, Alemanha, Espanha ou Irlanda.

Coordenado pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a comissão é composta pelo psiquiatra Daniel Sampaio, o antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, a assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e a realizadora Catarina Vasconcelos.

