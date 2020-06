Porto. Vários trabalhadores da Casa da Música dispensados após protesto

Bloco de Esquerda requer audição urgente da administração da Casa da Música no parlamento

Mais de duas dezenas de trabalhadores em situação precária da Casa da Música organizaram na segunda-feira uma vigília silenciosa para protestar contra o “silêncio e a falta de resposta” da fundação que gere este equipamento cultural do Porto. Cerca de meia hora depois do protesto, 13 colaboradores foram dispensados.

“Só fachada não faz casa” e “Precários da casa fazem milagres”, eram alguns dos cartazes que o grupo silenciosamente segurava como forma de protesto, no dia em que a Orquestra Barroca marcava a reabertura do espaço e onde estiveram presentes mais de 170 espectadores. Os precários da Fundação de Serralves também se juntaram à manifestação.

O Bloco de Esquerda requereu esta terça-feira uma audição urgente da Autoridade para as Condições do Trabalho, representantes dos trabalhadores e administração da Casa da Música devido a alegadas "violações da lei do trabalho" e “ofensas graves aos direitos laborais”.

Meia hora depois do protesto ter terminado, cerca de 13 trabalhadores “precários” da Casa da Música foram dispensados dos concertos que tinham alocados para o mês de junho, sendo que oito deles haviam estado presentes na vigília e todos eles eram signatários do abaixo-assinado enviado em abril.

Segundo o deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, "os assistentes de sala presentes no protesto receberam um e-mail do seu superior hierárquico, comunicando que estavam afinal dispensados do trabalho já agendado para junho”.

Esta terça-feira, num requerimento a que a agência Lusa teve acesso, o deputado do Bloco Esquerda acusou a administração da Casa da Música de estar, desde meados de abril, "a submeter trabalhadores a recibo verde a pressões, através de reuniões individuais intimidatórias, com ameaças explícitas de represálias, por parte de diretores e coordenadores, que configuram atos de assédio moral".



Estes assistentes de sala, de acordo com o BE, “somam-se assim aos técnicos de palco, que trabalham a tempo inteiro na Casa da Música há 15 anos e que foram também despedidos”, tendo em comum “o facto de terem subscrito o abaixo-assinado à administração”.

“Além disso, a administração da Casa da Música terá contratado um operador de câmara profissional para filmar os trabalhadores que estavam a participar no protesto desta segunda-feira, operador esse que registou cada um dos participantes num vídeo a entregar depois aos responsáveis da instituição”, cita a agência.

Na perspetiva do Bloco de Esquerda, “trata-se de um conjunto de grosseiras e intoleráveis violações da lei do trabalho, de ofensas graves aos direitos laborais mas também a direitos constitucionais básicos”.

Por isso, o grupo parlamentar do partido “requer, com caráter de urgência", a audição da Administração da Casa da Música, dos representantes dos trabalhadores precários e da Autoridade para as Condições do Trabalho.

No texto do requerimento, os bloquistas começam por recordar que “a Casa da Música é uma fundação de direito privado financiada com Orçamento do Estado e que tem no seu Conselho de Administração representantes nomeados pelo Estado”.

Precariedade

“Só os assistentes de sala é que já tinham calendário para junho, os guias ainda não lhes tinha sido dada nenhuma informação, disseram que oportunamente entrariam em contacto com eles. Os técnicos não foram chamados para trabalhar e o serviço educativo já tinha serviços agendados, que mantiveram”, adiantou à Lusa Hugo Veludo, assistente de sala da Casa da Música há dois anos e meio.

Segundo Hugo Veludo, o calendário do mês de junho, que anteriormente receberam, indicava que estariam presentes, por concerto, oito assistentes de sala, sendo que o novo mapa indica que só estarão quatro. À Lusa, o assistente de sala disse já ter pedido uma explicação ao seu coordenador da Casa da Música, mas que, até ao momento em que prestou declarações, não obteve nenhuma resposta. A Lusa pediu esclarecimentos à Fundação Casa da Música, mas não obteve resposta em tempo útil.

A 30 de abril, cerca de uma centena de trabalhadores da Casa da Música havia submetido um abaixo-assinado ao Diretor-Geral desta instituição, para dar a conhecer a situação em que foram colocados várias dezenas de prestadores de serviços durante a crise criada pelo Estado de Emergência promulgado a propósito da pandemia de coronavírus.

Desde formadores do Serviço Educativo, técnicos, assistentes de sala, guias e músicos contratados através de recibo verde, encontravam-se "sem qualquer remuneração" e apelaram à reversão das medidas tomadas pela administração da Casa da Música.

No documento pediam que a instituição "cumpra compromissos" e "assuma" a sua "responsabilidade social", considerando que as "soluções" propostas são "indignas".



No total, foram 92 os signatários de uma carta enviada ao diretor-geral da Fundação Casa da Música, entre os quais 28 trabalhadores com contrato e 64 prestadores de serviços a recibo verde, nomeadamente assistentes de sala, guias, músicos, técnicos e formadores.

Perante o silêncio do director-geral, os subscritores deste alerta decidiram fazê-lo chegar também ao Conselho de Fundadores, ao Conselho de Administração e ao Ministério da Cultura, e depois ainda aos partidos políticos



Na altura, a instituição disse que os trabalhadores estavam a receber na íntegra as suas remunerações enquanto os prestadores de serviços estavam a ser remunerados em função da colaboração.

À Lusa, a fundação respondeu que "todos os trabalhadores da Casa da Música estão a receber integralmente as suas remunerações, incluindo complementos, sem qualquer alteração ou interrupção" e, quanto aos prestadores de serviços, referiu que "estão a ser remunerados em função da frequência e da regularidade da sua colaboração, respeitando em todos os casos a legislação aplicável".

No dia 18 de maio, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) confirmou ter recebido cinco pedidos de intervenção na Fundação Casa da Música, desde o dia 26 de abril.

Em resposta à agência Lusa, a ACT confirmou a entrada de cinco pedidos, tendo sido “desenvolvida intervenção inspetiva tendo em conta as solicitações recebidas, bem como a matriz de prioridades estabelecida pela Direção da Autoridade para as Condições do Trabalho”.

