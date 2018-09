Os juízes do Tribunal da Relação do Porto mantêm em pena suspensa os dois funcionários de uma discoteca de Gaia condenados por violar uma jovem de 26 anos. O acórdão considera que este é um caso de "sedução mútua" e de culpa "mediana" dos arguidos.

Porto. Tribunal considera que jovem violada quando estava inconsciente é caso de "sedução mútua"

Os juízes do Tribunal da Relação do Porto mantêm em pena suspensa os dois funcionários de uma discoteca de Gaia condenados por violar uma jovem de 26 anos. O acórdão considera que este é um caso de "sedução mútua" e de culpa "mediana" dos arguidos.

O caso remonta a novembro de 2016, quando uma jovem de 26 anos foi submetida "enquanto incapaz de resistência" por estar sob o efeito de álcool a relações sexuais com dois funcionários da discoteca Vice Versa, em Vila Nova de Gaia. A violação aconteceu na casa de banho do estabelecimento após o fecho. No acórdão pode ler-se: "A culpa dos arguidos [embora nesta sede a culpa já não seja chamada ao caso] situa-se na mediania, ao fim de uma noite com muita bebida alcoólica, ambiente de sedução mútua, ocasionalidade (não premeditação), na prática dos factos. A ilicitude não é elevada. Não há danos físicos [ou são diminutos] nem violência [o abuso da inconsciência faz parte do tipo]."



Os homens tinham eram barman e porteiro/relações públicas do estabelecimento. Foram condenados a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa pelo Juízo Criminal Central de Vila Nova de Gaia. Os dois arguidos estiveram em prisão preventiva e, mais tarde, em prisão domiciliária com pulseira eletrónica até ao julgamento. O tribunal condenou-os os dois "pela prática, em autoria material, de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência".



Segundo o recurso do Ministério Público, o barman e relações públicas não manifestaram arrependimento pelos atos, algo que não foi valorizado pelos juízes do Tribunal da Relação do Porto. Do mesmo modo, os juízes ignoram o facto de um dos homens não ter usado preservativo, submetendo a jovem a "cópula completa, ejaculando", algo que foi confirmado pelos exames forenses. Em declarações ao DN, a penalista Inês Ferreira Leite considera esta uma "falha" do Ministério Público ao não ter sublinhado este facto no recurso.

Apesar de considerar que a pena não é "necessariamente injusta", Inês Leite afirma que os juízes deviam ter considerado o facto de o crime ter sido cometido em conjunto. E destaca ainda o facto de ter sido dada pouca relevância aos danos psicológicos e emocionais da vítima. A magistrada lamenta a leveza do tratamento dos dois homens pelos juízes, referindo-se à referência de "sedução mútua". "Há sempre tolerância em relação a este tipo de arguidos, os acusados de crimes sexuais contra mulheres. São apresentados como boas pessoas, como não criminosos, que numa dada situação deram largas aos seus instintos sexuais", defende. Da mesma forma, uma outra jurista ouvida pelo DN (que pediu para não ser identificada) refere que a decisão imputa responsabilidades à vítima. "De onde vem a "sedução mútua"? Esta mulher tinha vomitado e estava na casa de banho mal disposta. Estava incapaz de resistir quando a violaram. Está a tentar-se que recaia na vítima uma parte da responsabilidade", explica. A jurista que pediu o anonimato refere também as semelhanças deste caso com o La Manada, em Espanha. Em suma, uma jovem espanhola de 18 anos foi violada por cinco homens nas festas de San Fermin, em Pamplona. Na altura, o coletivo de juízes considerou que não tinha sido usada violência durante o ato, mas apenas abuso sexual. Os arguidos foram condenados a nove anos de prisão cada um, sendo que a acusação pedia mais de 20. A decisão originou uma onda de protestos e manifestações nas ruas de Espanha.



