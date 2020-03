Este centro irá aliviar o fluxo de pessoas nos hospitais do norte de Portugal.

Porto. Primeiro centro de rastreio de Covid-19 em modelo "Drive Thru"

O projecto é piloto e surgiu a partir de uma iniciativa da Unilabs Portugal, que propôs à Câmara Municipal do Porto e Administração de Saúde do Norte arregaçar as mangas e criar alternativas que aliviem o número de pessoas nos hospitais . O objetivo, anunciado em comunicado, é assegurar a possibilidade de testar doentes “fora de meio hospitalar, em condições de conforto e segurança colectiva e aliviar o afluxo de potencias suspeitos portadores aos hospitais”.

As três entidades estão desde as últimas 72 horas, a preparar o primeiro centro de rastreio para Covid-19 em modelo "Drive Thru" em Portugal, que será localizado no recinto do Queimódromo do Porto.

A partir da próxima quarta-feira, dia 18 de março, o Serviço Nacional de Saúde vai poder encaminhar pacientes para serem devidamente analisados "sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção em cada colheita até para os profissionais envolvidos”.

Os resultados serão depois enviados diretamente aos pacientes e às autoridades de saúde pública.

Os movimentos de entrada e saída do recinto serão controladas pela Polícia, num sistema que “permitirá a realização de cerca de 400 testes diários numa primeira fase, podendo evoluir para perto de 700 testes por dia”.

“Este centro estará dotado com médicos de Medicina Geral e Familiar que aplicarão um inquérito epidemiológico e sintomático (RedCap) que avalia a necessidade de teste ou de outra orientação. Só se deverão deslocar ao local pessoas previamente referenciadas, já que o sistema não permitirá a execução de testes ad hoc”, esclarecem a Câmara do Porto, a Unilabs e a ARS-Norte.

Segundo o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, esta será mais uma medida num pacote que a autarquia tem vindo a implementar e que procura “apoiar o esforço nacional de combate à pandemia, numa lógica de protecção e mitigação da doença”. O autarca decretou, ao início da semana, o encerramento de espaços e na sexta-feira deu ordens para que se fechasse "tudo o que podia fechar" incluindo as esplanadas dos cafés e restaurantes.



“Este modelo, pioneiro em Portugal, pode ser replicado noutras cidades do país e ajudar a salvar vidas e, simultaneamente, a melhorar as condições de atendimento dos profissionais de saúde em contexto hospitalar”, acrescenta o autarca que pediu a António Costa que declarasse estado de emergência.

