Os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Braga e Aveiro foram colocados sob aviso laranja, entre as 00h e as 12h de domingo.

Porto, Gaia e Matosinhos cancelam festejos de Ano Novo devido ao mau tempo

As celebrações de Ano Novo no Porto, Gaia e Matosinhos foram canceladas devido ao agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que os festejos musicais (em exterior) e pirotécnicos nas três cidades estão cancelados devido ao mau tempo.

"Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades", salienta a autarquia.

A Câmara do Porto lembra que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, durante a noite de sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada de 01 de janeiro de 2023.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada chuva persistente e por vezes forte, e vento forte, com rajadas até 80 quilómetros hora entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sábado.

Os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Braga e Aveiro foram colocados sob aviso laranja, devido a precipitação “persistente e por vezes forte” entre as 00:00 e as 12:00 de domingo.



"O período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, encontra-se previsto entre as 00:00 e as 12:00 de dia 01 de janeiro", nota a Câmara do Porto, lembrando que é também esperada agitação marítima com ondas de quatro a quatro metros e meio entre as 12:00 de sábado e as 12:00 de domingo.

No Porto, os festejos de Ano Novo iam decorrer em dois pontos distintos da cidade, no Queimódromo onde estavam previstos concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex, e um espetáculo de pirotecnica, e na Praça da República, onde também estava previsto fogo de artíficio.

Em Matosinhos, a rotunda da Praça do Eixo Atlântico, junto à ponte móvel, ia voltar a receber música e fogo de artifício.

Já em Vila Nova de Gaia, apesar de não estar agendada nenhuma celebração de âmbito municipal, várias freguesias tinham previsto celebrar a noite de Passagem de Ano Novo.

Os três municípios da Frente Atlântica desaconselham ainda os tradicionais banhos no mar do dia 01 de janeiro.

