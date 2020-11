Centenas de pessoas ligadas à restauração protagonizaram um protesto na Avenida dos Aliados, no Porto, contra a grave crise que afeta o setor.

Porto. Ânimos exaltados na manifestação dos empresários dos restaurantes

O desespero no setor da restauração levou centenas de empresários e trabalhadores à principal artéria da cidade do Porto. Com cartazes, faixas e um caixão, os participantes desta manifestação quiseram demonstrar a indignação que sentem com a falta de medidas para evitar a falência dos estabelecimentos.

Foi precisamente no momento em que vários manifestantes acenderam tochas e incendiaram o caixão que se verificou o momento mais tenso do protesto. Os ânimos com a polícia subiram de tom e houve de facto um breve confronto que levou à detenção momentânea de um dos participantes.

Um dos manifestantes afirmou à RTP3 que não estão todos no mesmo barco mas "no mesmo tacho". Um dos organizadores explicou à SIC Notícias que o protesto era um funeral porque "é disso que se trata" se não houver medidas para salvar o setor.

