Lourdes Rodrigues vai entrar na disputa pelas eleições municipais da capital francesa. Loulou quer mostrar que ser porteira é um trabalho "como outro qualquer".

Porteira portuguesa é candidata às municipais de Paris

Lourdes Rodrigues vai entrar na disputa pelas eleições municipais da capital francesa. Loulou quer mostrar que ser porteira é um trabalho "como outro qualquer".

Conhecida por Loulou, a portuguesa começou a dar nas vistas pela capacidade de mobilização. Só no ano passado conseguiu reunir mais de mil pessoas na chamada festa dos vizinhos que acontece tradicionalmente em maio para juntar os moradores que raramente se cruzam nos bairros da capital francesa.

Porteira no 17° bairro de Paris, Lourdes Rodrigues vai disputar as eleições municipais da cidade que decorrem de 15 a 22 de março. Foi convidada pelo atual presidente da câmara, Geoffroy Boulard e aceitou para mostrar que "ser porteira é um emprego como qualquer outro".

Sem qualquer experiência política, não está entre "aquelas porteiras de antigamente que tinham de se calar". Se for eleita, promete promover uma rede de porteiras solidárias e apostar no embelezamento do bairro.

Conta que foi o próprio presidente da câmara, dos conservadores dos Les Republicains, que "pediu uma reunião" para convencê-la a entrar na corrida.



Paris divide-se em 20 bairros e cada um tem o seu próprio presidente da Câmara. Só no 17.º bairro vivem quase 170 mil pessoas e o preço por metro quadrado chega a mais de 10 mil euros.