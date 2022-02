Cerca de 4000 automóveis, muitos de luxo encontram-se a bordo do cargueiro Felicity Ace que está em chamas e à deriva ao largo do Faial. Os 22 tripulantes foram salvos e estão bem. Veja o vídeo do resgate.

Cargueiro à deriva

Porshes e Bentleys estão a arder num navio ao largo dos Açores

Paula SANTOS FERREIRA

Foi 90 milhas náuticas, cerca de 170 km, a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, que o comandante deste cargueiro com bandeira do Panamá deu o alerta sobre o incêndio, na quarta-feira passada. Ao todo são 3.965 veículos do grupo Volkswagen AG que partiram do porto de Emden, na Alemanha a bordo do gigante navio de mercadorias "Felicity Ace", com destino a Davisville, Rhode Island, EUA.



A Marinha e a Força Aérea Portuguesa entraram em ação quando o navio pediu socorro por “fogo ativo no porão de carga”, e resgataram os 22 tripulantes do navio que aterraram no aeroporto da Horta, no Faial, não tendo necessitado de assistência média, como informou a Marinha Portuguesa, em comunicado.

Esta sexta-feira de manhã, o navio “continua a arder e à deriva, mas sem causar qualquer foco de poluição, nem indicação de risco de afundamento”, declarou à Lusa o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.

"De acordo com as últimas informações, o navio ainda está a arder e à deriva ao largo do Faial, mas não foram registados focos de poluição e nem temos indicação de risco de afundamento", disse à Lusa o comandante José Sousa Luís.

1.100 Porsches e 189 Bentleys

Para já, não foram divulgadas informações sobre o estado dos 3.965 automóveis do grupo Volkswagen AG que o "Felicity Ace" transportava. Com sede em Wolfsburg, Alemanha, o grupo fabrica não só a sua marca como também Audis, Porsches, Bentleys e Lamborghini, e veículos de todas estas marcas de luxo, constavam da carga a bordo, segundo um email interno da Volkswagen, citado pela agência noticiosa alemã (DPA).

De acordo com a Porsche, encontravam-se a bordo cerca de 1.100 veículos da marca. A par com 189 Bentleys. Já a Lamborghini recusou-se a dizer quantos carros pode perder no "Felicity Ace".

Veja o vídeo do resgate

Porches de 87 mil euros

Luke Vandezande, porta-voz da Porsche explicou que que os clientes afetados pelo incêndio, que esperavam a entrega dos seus novos automóveis, estão a ser contactados pelos seus concessionários.

"Os nossos pensamentos imediatos são de alívio pelo facto da tripulação do navio mercante "Felicity Ace" estar segura e bem", disse Vandezande.

Esta não é a primeira vez que a Porsche perde um número tão significativo de veículos novos no mar.

Um Porsche Boxster Spyder.

No Twitter um dos clientes já expressou o seu descontentamento, relatando que o seu novo Porsche Boxter Spyder personalizado estava entre a carga do navio. Os preços do modelo básico deste veículo começam nos 87.750 euros, personalizado o custo é muito mais elevado.

O navio "Felicity Ace", é de facto, um navio de enormes proporções sendo o seu tamanho idêntico ao de três campos de futebol. De acordo com a Marinha Portuguesa “o armador do navio "Felicity Ace" está em contacto com o agente logístico no sentido de ser delineado plano de reboque do navio”.

