Anúncio foi feito pela Infaestruturas de Portugal que vai lançar o concurso público este mês para obras orçadas em 18 milhões de euros.

Ponte 25 de abril em trabalhos de manutenção durante dois anos

Anúncio foi feito pela Infaestruturas de Portugal que vai lançar o concurso público este mês para obras orçadas em 18 milhões de euros.

A ponte 25 de abril vai sofrer trabalhos de manutenção ao longo de dois anos, segundo anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP), com orçamento de 18 milhões de euros e lançamento do concurso público ainda durante o mês de março.

O documento divulgado pela IP revela que "a empreitada tem por objetivo a realização de um conjunto de de trabalhos identificados no âmbito das atividades de inspeção e de monitorização do comportamento estrutural da ponte 25 de abril, promovidas em contínuo pela IP e executadas pelo ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, respetivamente".

Tal como em intervenções já feitas, "os trabalhos serão executados em períodos de menor fluxo de tráfego, nomeadamente em período noturno e em dias não úteis" de maneira a que sejam "minimizados eventuais impactos na normal circulação rodoviária e ferroviária", esclarece a empresa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.