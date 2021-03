Tory Burch viu-se obrigada a apresentar um pedido de desculpas em público, depois da avalanche de críticas que se fez sentir nas redes sociais. A autarquia ameaçou-a com o processo. A camisola da polémica continua à venda por 695 euros. Na Póvoa fica por 80.

Polémica de 700 euros. Designer norte-americana "usurpa" camisola centenária da Póvoa do Varzim

Tory Burch viu-se obrigada a apresentar um pedido de desculpas em público, depois da avalanche de críticas que se fez sentir nas redes sociais. A autarquia ameaçou-a com o processo. A camisola da polémica continua à venda por 695 euros. Na Póvoa fica por 80.

Apesar do pedido de desculpas, a camisola tradicional da Póvoa do Varzim continua a ser vendida nove a dez vezes acima do seu valor original na página oficial da designer norte-americana que até esta quinta-feira passava ao lado da maioria dos portugueses.

Eleita como a 88º mulher mais poderosa pela Forbes em 2020, Tory Burch, de 54 anos, arrisca um processo crime, depois de ter incluído na sua mais recente coleção uma peça de artesanato "made in Portugal" com mais de um século de história.

Apresentada como criação própria, de inspiração mexicana, a malha branca com motivos marítimos é uma cópia integral da camisola que faz parte, inclusivamente, do rancho poveiro. O brasão da monarquia portuguesa, ao centro, não engana. Os portugueses não perdoam.

"Lesar a nossa identidade"

Desde que o Público lançou a notícia na manhã desta quinta-feira, a avalanche de críticas que inundou as redes sociais da designer de moda só tende a aumentar. A correr jornais, televisões e rádios, a indignação obrigou Tory Burch a apresentar um pedido de desculpas público. "Pedimos sinceras desculpas aos portugueses — tivemos conhecimento que atribuímos erroneamente uma camisola da nossa coleção Primavera 2021 como inspirada em Baja - México", começa por escrever a estilista no Twitter.

"Foi um erro não termos feito referência às bonitas e tradicionais camisolas de pescador tão representativas da Póvoa do Varzim. Estamos a corrigir este erro de imediato, e iremos notar e honrar que esta camisola foi inspirada nas tradições portuguesas", compromete-se. "Queremos reconhecer ainda mais essa importante tradição e estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, de forma a encontrar as melhores soluções para apoiar os artesãos locais", continua.

Antes, em entrevista à SIC, o Presidente da Junta da Póvoa acusou a norte-americana de usurpar a peça portuguesa: "é um crime muito grande. É lesar a nossa identidade". Ao Público, Ricardo Silva revelou que "depois de confrontados com a nossa denúncia, resolveram apenas retirar a autoria e as afirmações de falsa inspiração, para apenas assumirem a usurpação cultural de uma das mais emblemáticas peças de artesanato português, que teve honras de selo postal na coleção Trajes Regionais 2007", acrescentado que "uma coisa é utilizar motivos decorativos ou a estrutura da malha, outra é fazer uma cópia sem sequer assumir o nome da peça ‘camisola poveira’ de Portugal".

Na sua página oficial de Facebook, a própria Camisola Poveira também denunciou a "usurpação", numa longa publicação em que a acusa "uma multimilionária marca" de "espezinhar o património cultural poveiro".

"A nossa maior indignação prende-se com a cópia perfeita de uma camisola que facilmente encontramos em fotografias antigas do nosso Rancho Poveiro e a falta de referências ao original. Não estamos contra a inspiração, achamos até saudável e bem-vindo tudo o que possa promover o nosso artesanato, a nossa história, a nossa terra. Aqui, nada disso aconteceu. Apenas cópia e omissão", denunciam.







