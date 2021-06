Os resultados provisórios dão 94% dos votos para o atual primeiro-ministro, que é secretário-geral do Partido Socialista desde 22 de novembro de 2014 e lidera o Governo português desde 2015.

Política

António Costa reeleito secretário-geral do PS

Lusa Os resultados provisórios dão 94% dos votos para o atual primeiro-ministro, que é secretário-geral do Partido Socialista desde 22 de novembro de 2014 e lidera o Governo português desde 2015.

António Costa foi reeleito no sábado secretário-geral do PS, com 94% dos votos, para um novo mandato de dois anos, de acordo com resultados provisórios divulgados hoje pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS.

O dirigente socialista Daniel Adrião, que pela terceira vez se apresentou na disputa da liderança, obteve cerca de 6% dos votos nestas eleições diretas.

“Faltando ainda atribuir 161 delegados do total de 1.087 delegados com direito a voto é inequívoca a reeleição de António Costa para secretário-geral do PS, nas eleições que decorreram digitalmente no dia 11 de junho e presencialmente nos dias 18 e 19 de junho”, refere a nota da COC.

Segundo a Comissão Organizadora do Congresso, António Costa foi eleito com 94% dos votos, sendo que Daniel Adrião obteve 6% dos votos validamente expressos.

António Costa, 59 anos, é secretário-geral do Partido Socialista desde 22 de novembro de 2014 e primeiro-ministro desde 26 de novembro de 2015.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.