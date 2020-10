Os incidentes entre orcas e embarcações têm aumentado nos últimos anos.

Polícia portuguesa resgata dois idosos de veleiro abalroado por orcas

Bruno Amaral de Carvalho

A polícia portuguesa resgatou no domingo dois homens, com 70 anos, de um "veleiro desgovernado, perto do Cabo de Sines", informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado a que o Contacto teve acesso.

A embarcação, com 12 metros de comprimento, fez um “pedido de socorro” quando estava a cerca de 5,5 quilómetros de distância da costa. Os militares da GNR deslocaram-se ao local com a lancha de vigilância e interceção e apuraram que “a embarcação tinha sido abalroada por duas orcas que partiram o leme”, deixando-a “à deriva e sem capacidade de manobra”.

Os dois tripulantes estão “bem de saúde, sem ferimentos” e veleiro foi rebocado pela patrulha da GNR até ao porto de Sines para reparações, refere ainda o comunicado. A operação foi desenvolvida pela Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento de Controlo Costeiro de Sines.

Ao Público, a capitão Cátia Tomás, Comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Sines, referiu que os casos reportados de ataques de orcas são mais comuns a sul de Sines, sendo esta a primeira vez nos últimos anos que há um ataque nesta zona.

Os episódios de incidentes entre orcas e veleiros têm sido cada vez mais frequentes e despertaram a atenção de cientistas portugueses e espanhóis, que se juntaram para estudar o fenómeno. Embora ainda sem provas conclusivas, os investigadores indicam que os incidentes se podem explicar por algum distúrbio que a velocidade das embarcações tenha provocado nas orcas, indica o The Guardian.

