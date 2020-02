Na origem do vídeo, que se tornou viral esta quarta-feira, estará uma aposta entre o grupo. Mesmo assim, e porque o jovem visualizado no vídeo poderá ter sofrido lesões pela inspiração do fumo, a PSP irá transmitir toda a investigação ao Ministério Público.

Polícia portuguesa identifica sete pessoas por vídeo de jovem a inalar fumo de escape

A PSP identificou sete suspeitos relacionados com um vídeo, divulgado na quarta-feira, nas redes sociais em que aparece um jovem supostamente forçado a inalar fumo de um tubo de escape de um carro, disse à Lusa uma fonte policial.

"Os jovens foram ouvidos e contaram que o episódio não passou de uma brincadeira entre amigos e na sequência de apostas", contou a fonte, adiantando que "mesmo assim" toda a informação relativa ao caso vai ser enviada ao Ministério Público.

Na quarta-feira, vários órgãos de comunicação social portugueses avançaram com a notícia de um vídeo a circular nas redes sociais no qual se podia ver um grupo de jovens a agarrar a cabeça de um jovem negro, que estava de joelhos, a ser forçado a respirar o fumo que sai de um tubo de escape.

O vídeo tornou-se notícia depois de o apresentador e ator Rui Unas ter partilhado uma imagem do mesmo na sua página de Facebook.





"Brincadeira e de livre vontade"

“Os sete jovens foram ouvidos e todos os depoimentos foram coerentes. Todos eles, incluindo o que é filmado a respirar o fumo do escape, contaram que tudo não passou de uma brincadeira e que foi de livre vontade”, adiantou.

A gravação foi feita, segundo a mesma fonte, na segunda-feira na zona da Grande Lisboa.

Em comunicado, a PSP indica que vários cidadãos fizeram chegar à polícia um vídeo que se havia tornado viral na ‘internet’ e no qual um jovem era levado por outros a aproximar a cara do tubo de escape de uma viatura em funcionamento.

PSP envia investigação para o Ministério Público

“Pelo facto de ser possível perceber no vídeo que alguém acelerava a viatura de forma insistente, levando a que o fumo proveniente desta fosse projetado contra a cara do jovem que mantinha a mesma junto ao tubo de escape, a PSP de imediato iniciou uma investigação sumária com o fim de perceber em que local, com que pessoas e qual o contexto da realização do vídeo”, é referido na nota.

Apesar de os intervenientes, com idades entre os 22 e os 25 anos, terem afirmado tratar-se uma brincadeira, a PSP, e porque o jovem visualizado no vídeo poderá ter sofrido lesões pela inspiração do fumo, irá transmitir toda a investigação ao Ministério Público, para avaliação do possível enquadramento em contexto de legislação penal.