Polícia Judiciária faz buscas no PS e no PSD

Suspeitas de corrupção levaram duas centenas de inspetores aos dois partidos.

A Polícia Judiciária realizou operações de busca na Comissão Distrital de Lisboa do PSD e na concelhia lisboeta do PS, numa operação motivada por suspeitas de corrupção. Ações da Unidade Nacional de Combate à Corrupção foram ainda desenvolvidas nos serviços centrais da autarquia, nos serviços do Urbanismo e nas freguesias de Santo António, Estrela e Areeiro.

Um comunicado divulgado pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa informa que a investigação se debruça sobre alegados "crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido".

Revela o comunicado que "um grupo de indivíduos ligados às estruturas de partido político desenvolveram entre si influências destinadas a alcançar a celebração de contratos públicos, incluindo avenças com pessoas singulares e outras posições estratégicas".



O mesmo documento acrescenta que "foram realizadas 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias", englobando "autarquias, escritórios de advogados, sociedades e instalações partidárias".



As operações de buscas ocuparam "três juízes de instrução, 12 magistrados do Ministério Público, peritos informáticos e financeiros da Polícia Judiciária", totalizando 200 elementos.



