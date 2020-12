O Ministério Público abriu um inquérito para apurar o que provocou a colisão e morte de Sara Carreira. A equipa já tem as imagens de videovigilância do momento do choque. Namorado da jovem que conduzia o veículo está hospitalizado e inconsolável.

Polícia está a investigar acidente que causou a morte da filha de Tony Carreira

As imagens de videovigilância entre o quilómetro 60 e o 61 da autoestrada no sentido Norte-Sul, próximo da saída para o Cartaxo, que captaram o momento da colisão do Range Rover onde seguia a filha de Tony Carreira já foram entregues à justiça que as vai agora analisar, anunciou o Correio da Manhã.



O acidente está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém e pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), da mesma polícia, após abertura de um inquérito pelo Ministério Público.

De acordo com as imagens captadas pelas câmaras naquele troço da A1, pelo menos 10 automóveis conseguiram desviar-se a tempo do veículo acidentado e parado na faixa da estrada, com o qual colidiu o Range Rover amarelo de Sara Carreira que era conduzido pelo namorado da cantora, Ivo Lucas, de 30 anos.

Na tarde de sábado, 5 de dezembro, chovia e naquela zona havia um nevoeiro intenso, indica o Correio da Manhã, com base nas imagens. Esse troço da A1 é “escuro” e “propício à redução de visibilidade” principalmente “quando chove com alguma intensidade”, além de que pode haver “acumulação de óleos” no piso, referiu uma fonte policial ao Jornal de Notícias.

O que mostram as imagens?

O veículo imobilizado em contramão no meio da estrada tinha anteriormente chocado com um outro automóvel, um Passat que seguia numa trajetória irregular. A condutora, a fadista Cristina Branco e a filha de 10 anos, acabaram por embater nas traseiras daquele automóvel. O carro ficou imobilizado na faixa da estrada as duas refugiaram-se no separador central, descreve a NIT. As duas sofreram apenas ferimentos ligeiros. O Passat com a colisão sai fora da estrada.

Entre as 18h35 e as 18h45, e depois dos anteriores 10 veículos conseguirem evitar a colisão, seguindo viagem, o Rang Rover da filha mais nova de Tony Carreira embate frontalmente pelo lado direito, no automóvel imobilizado de Cristina Branco. O carro de Sara Carreira vira-se e capota, pelo menos quatro vezes, até parar 100 metros depois. A força foi tal que o carro fica irreconhecível e com a carroçaria frontal praticamente esmagada, escreve a NIT, citando o Jornal de Notícias.

Segundo o Correio da Manhã Este diário conta que mais dois automóveis acabam por chocar com o carro imobilizado de Cristina Branco e com o outro Passat, mas sem consequências graves. Um deles, um Fiat com a travagem acaba por incendiar os pneus.

Carro de Sara Carreira alvo de perícias

Na investigação aberta pelo Ministério Público sobre este acidente fatal para jovem Sara Carreira, o Range Rover é uma peça essencial, para perceber o que aconteceu, pelo que o automóvel foi apreendido e já está a ser alvo de perícias pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Santarém da GNR que está também a recolher testemunhos para compreender o que realmente aconteceu, explica o Jornal de Notícias.

De salientar que o inquérito aberto pelo Ministério Público para apurar as causas do acidente é um procedimento normal que acontece sempre quando ocorrem mortes em acidentes de viação. A investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém.

Ivo Lucas, o cantor e namorado de Sara Carreira ficou internado em estado grave no Hospital de Santarém, mas já está livre de perigo, tendo sido transferido para o Hospital de Santa Maria onde já foi operado a uma fratura exposta num braço. O cantor sofreu também uma lesão pulmonar e um traumatismo craniano em resultado do acidente.

Namorado "chora imenso"

Segundo a revista Nova Gente, Ivo Lucas está a ter também acompanhamento psicológico hospitalar.

"Além dos médicos que estão a acompanhar o caso, ele também tem sido acompanhado por um psicólogo do hospital, porque está muito em baixo", conta uma fonte próxima do ator àquela revista. "Ele chora imenso, ainda lhe custa a acreditar no que aconteceu e que a Sara morreu. Ele adorava-a e está completamente de rastos", acrescenta a mesma fonte.

O funeral da jovem de 21 anos decorreu na passada quarta-feira na Basílica da Estrela, tendo Sara Carreira sido sepultada no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. A família Carreira pediu privacidade na última despedida à “sua princesa”, no momento de “dor profunda” e tristeza imensa que está a viver.

