Polícia detém mãe suspeita de abandonar filho no caixote do lixo

A mulher de 22 anos foi detida, esta madrugada em Lisboa, por "fortes indícios da prática de homicídio qualificado", noticia a PJ.

A Polícia Judiciária de Lisboa “identificou, localizou e deteve uma mulher, de 22 anos de idade, por fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentada, vitimando uma criança do sexo masculino, recém-nascido, seu filho”, escreve a PJ num comunicado divulgado esta manhã no seu site.



O abandono do recém-nascido ocorreu na passada terça-feira, num caixote do lixo perto da discoteca Lux, e junto à estação de Santa Apolónia, tendo o bebé sido encontrado por um sem-abrigo. O INEM foi chamado e o bebé foi salvo.

No seu comunicado a PJ refere que “os factos ocorreram na passada terça-feira, tendo a detenção sido efetuada esta madrugada, em Lisboa”. A deteção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo que levou a cabo as investigações.

Agora, acrescenta o comunicado, “a detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeita à aplicação das medidas de coação processual adequadas”.

Ao meio-dia de hoje responsáveis da Polícia Judiciária de Lisboa vão realizar uma conferência de imprensa a explicar todos os pormenores.