Pode haver racionamento de bens alimentares a partir de 15 de agosto

Se estiver de férias em Portugal abasteça-se com antecedência pois ao terceiro dia da greve dos camionistas começam a esgotar-se produtos como leite, pão e até comida para bebés.

A greve dos camionistas está marcada para começar a 12 de agosto, em Portugal. E a partir do terceiro dia da paralisação poderá começar a haver racionamento dos bens alimentares essenciais como leite, pão e comida para bebés.

O alerta é dado ao Jornal Económico por Pedro Queiroz diretor geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) que, por isso mesmo aconselha, os portugueses a abastecerem-se de bens não perecíveis, como leite massas, arroz e conservas, antes do início da greve convocada pelos motoristas dos Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM).

Ainda não se sabe quanto tempo durará a paralisação que poderá levar à falta de bens alimentares e produtos de primeira necessidade em Portugal, bem como de combustível.

No próximo dia 5 de agosto haverá outra reunião entre patrões e sindicatos para mais uma tentativa de se chegar a acordo, e desconvocar a greve. Se tal não acontecer, a situação poderá tornar-se caótica no país.

Produtos a esgotar rapidamente

A começar pela falta de alimentos. “O racionamento de bens alimentares é uma possibilidade. Logo no primeiro dia de greve há constrangimentos na atividade da indústria e na entrega de produtos e a partir do terceiro dia de greve começa a sentir-se dificuldade no abastecimento de bens essenciais”, revela ao Jornal Económico Pedro Queiroz.

Para este responsável, o risco de haver necessidade de estipular a quantidade máxima de unidades de bens alimentares que uma pessoa pode adquirir, durante a greve dos camionistas “prende-se com os produtos que as pessoas procuram com mais intensidade e poderão esgotar mais rapidamente”, vinca. E este risco, assegura o diretor geral, “está em cima da mesa, a partir do terceiro dia de greve, e pode ser sentido em bens que, por norma, integram o cabaz prioritário como pão, lácteos, alimentação para bebés, massas, arroz e conservas”.

Por isso, Pedro Queiroz aconselha as pessoas a preparem-se com antecedência para a rutura de stocks nos supermercados, hipermercados e lojas de bens alimentares e produtos com maior procura. “Uma semana antes” da greve começar devem ir comprar “produtos não perecíveis como leite, pão, massas, arroz e conservas” para os ter em casa. Assim, “no caso de haver alguma escassez, evitam de ir a correr ao mesmo tempo ao supermercado”.

“Não passa pela cabeça de ninguém que a greve demore muito tempo, o que traria ao país uma situação caótica”, avisa.