A votação para a nova infraestrutura entre o Porto e Vila Nova de Gaia está a decorrer online.

Pode escolher o nome da nova ponte sobre o rio Douro

A nova ponte sobre o rio Douro, que ligará a zona do Campo Alegre, no Porto, à Arrábida, em Vila Nova de Gaia, para servir a futura Linha Rubi do Metro do Porto, vai ser batizada por todos aqueles que queiram contribuir para o fazer, independentemente de serem residentes num destes municípios.

A votação está a decorrer online, no portal de participação pública Participa.pt, até 5 de maio.

Há seis opções que foram reunidas pela comissão de seleção que integra os historiadores Amândio Barros e Hélder Pacheco, o jornalista e investigador Germano Silva, o engenheiro civil Humberto Varum e o músico Rui Veloso: ponte da Boa Viagem, ponte Douro, ponte da Ferreirinha, ponte da Boa Passagem, ponte da União e ponte Engenheiro Joaquim Sarmento.

Segundo a comissão, a ponte da Boa Viagem "é um apelo à tradição marítima e à forte ligação das gentes ribeirinhas das duas margens ao mar", sendo que o traçado da nova ponte passará junto da capela homónima, em Massarelos, onde "os homens do mar prestavam culto".

A ponte Douro alude ao rio que "é o grande elemento unificador" das duas margens, aquele com que "se identificam as comunidades de ambos os lados" e que "determinou as suas vidas e a identidade destas terras".

Por outro lado, a ponte da Ferreirinha é uma homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da história da região: D. Antónia Adelaide Ferreira, empresária do Vinho do Porto que introduziu diversas inovações no setor vinícola no século XIX, carinhosamente conhecida por este diminutivo.

Decisão será anunciada a 2 de junho

Já a ponte da Boa Passagem "tem uma lógica idêntica ao da Boa Viagem" e evoca o cruzeiro com o mesmo nome que ainda existe em Gaia, junto do rio Douro, e onde ficava o pelourinho, "destruído pela grande cheia de 1909".

A ponte da União, por sua vez, simboliza a "união secular entre as duas cidades, Porto e Vila Nova de Gaia".

Por último, a ponte Engenheiro Joaquim Sarmento faz referência ao consagrado engenheiro por trás de projetos representativos da cidade, como o antigo Estádio das Antas, as igrejas do Carvalhido e das Antas ou os mercados de Matosinhos e Bom Sucesso.

A votação do nome, que a par do metro servirá peões e ciclistas, está a ser promovida pelos municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia, pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática (que tutela a Metro do Porto) e pelo Jornal de Notícias.

Todos podem participar nesta escolha através do portal Participa. Em primeiro lugar, é preciso efetuar o registo na plataforma, com nome, email e concelho.

De seguida, o utilizador tem acesso à lista de seis nomes possíveis. O período de votação termina a 5 de maio e a decisão será anunciada a 2 de junho.

