O empresário angariava jovens numa escola em Telheiras e pagava 400 euros por "sexo sem qualquer proteção". Esta manhã, a PJ desencadeou buscas em casa e na empresa de aspiradores do alemão que ainda não foi constituído arguido.

PJ faz buscas à casa e à empresa do milionário alemão suspeito de promover orgias com menores

Um mês depois da notícia ter vindo a público, a Polícia Judiciária desencadeou buscas na casa e na empresa de aspiradores do magnata alemão, Mathias Schmelz, acusado de promover orgias com menores, com idades entre os 14 e os 17 anos, na mansão de luxo de Cascais a troco de dinheiro.

Além de agendas e dos ficheiros eletrónicos com vestígios das práticas sexuais, as autoridades procuram provas das transações financeiras. Sem acusação formal, Mathias Schmelz só pode ser constituído arguido no processo se os investigadores passarem dos indícios aos factos.

Até à data o milionário de 59 anos, que está atualmente fora de Portugal, negou todos os crimes. A investigação começou há cerca de um ano, na sequência da denúncia da mãe de uma das menores que frequentava a escola de Telheiras.

Esta e outras nove menores terão sido aliciadas para os encontros sexuais por outra adolescente de 15 anos. De acordo com a TVI, a alegada angariadora também recrutava nas redes sociais, nomeadamente através do Instagram. Receberia 100 euros por cada "negócio".

Com milhares de seguidores, propunha "sexo sem qualquer proteção" por 400 euros. As jovens interessadas só tinham de seguir o alemão nas redes sociais para serem "avaliadas". Se estivesse interessado Matthias enviava um pedido para as seguir de volta. Os encontros eram marcados posteriormente através do WhassAp.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o homem , que constituiu fortuna com a venda dos aspiradores Rainbow, está a ser investigado por suspeitas de recrutar menores de classe alta e média alta e o crime de lenocínio - o abuso sexual de crianças só se aplica até aos 13 anos de idade - terá sido descoberto depois de um assalto à sua residência encomendado por uma das raparigas que, na véspera, teria ali participado numa festa.