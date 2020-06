Os três novos detidos têm entre 24 e 32 anos e vão ser presentes às autoridades para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

PJ detém mais três suspeitos da morte de Giovanni

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira, 8 de junho, a detenção de mais três suspeitos de envolvimento na morte de Luís Giovani Rodrigues.

Em comunicado de imprensa, a PJ de Vila Real adiantou que os três novos detidos têm entre 24 e 32 anos e vão ser presentes às autoridades para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Detidos os cinco suspeitos da morte de Giovani "Motivos fúteis" estarão na origem das agressões ao estudante cabo-verdiano que não resistiu aos ferimentos. "A arma do crime terá sido uma pau em forma de moca".

Estes suspeitos juntam-se aos outros cinco homens detidos, em 16 de janeiro de 2020, com idades entre os 22 e os 35 anos, que vão aguardar julgamento em prisão preventiva e que estão acusados pelos crimes de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio.

Luís Giovani Rodrigues, jovem cabo-verdiano, que estudava no Instituto Politécnico de Bragança, morreu a 31 de dezembro de 2019, no Hospital São João, no Porto, depois de ter estado dez dias em coma.

O jovem foi hospitalizado na sequência de ter sido espancado por um grupo de homens, à saída de um espaço de diversão noturna em Bragança, e acabou por não resistir às lesões provocadas pela agressão.





