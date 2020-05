As autoridades afastam a tese de homicídio premeditado, embora sustentem que o autor do crime tinha "alguma intenção de ser violento com a criança".

PJ acredita que Valentina foi morta por "razões fúteis"

A Polícia Judiciária suspeita que a menina de nove anos foi morta por "razões fúteis" ligadas a "questões familiares". Para já, a investigação afasta a hipótese de homicídio premeditado, embora sustente que o autor do crime e pai da menina tinha "alguma intenção de ser violento com a criança".

De acordo com o Expresso, o pai da menina "não negou os crimes" durante o interrogatório da PJ. A mulher e madrasta da criança "confirmou alguns dos factos".



O Observador diz, no entanto, que o pai da criança terá confessado o local onde se encontrava o corpo, mas não o homicídio que diz ter-se tratado de um acidente. De resto, Sandro garante que Valentina teve um ataque e várias convulsões. Mas, de acordo com o Correio da Manhã, a versão é contrariada por um dos irmãos da menina. O menor de 12 anos terá assegurado que viu a menina entrar com os adultos na casa de banho, quarta-feira, e já não a viu sair.

O mistério que começou com a falsa denúncia de desaparecimento, depende agora do resultado da autopsia.

Sandro Bernardo, de 32 anos, e a mulher, de 38, vão contar a sua versão dos factos ao tribunal de Leiria esta terça-feira, depois de terem sido indiciados e detidos pelo homicídio e pela ocultação do cadáver de Valentina.

Cabe ao juiz de instrução criminal decretar-lhes as medidas de coação depois deste primeiro interrogatório judicial. Arriscam, pelo menos 25 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado e outros 2 anos pela profanação do cadáver.

O corpo da criança foi encontrado num eucaliptal, coberto de vegetação, ao quarto dias de buscas. A menina, que vivia com a mãe no Bombarral, estava temporiamento com o pai, a madrasta e os dois irmãos em Atouguia da Baleia, em Peniche.

