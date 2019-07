Duarte Pato, de 38 anos terá sido vítima de morte súbita, indicou a TAP na madrugada desta quarta-feira. O piloto já tinha sido operado ao coração.

Piloto português encontrado morto em hotel na Alemanha

Duarte Pato, de 38 anos terá sido vítima de morte súbita, indicou a TAP na madrugada desta quarta-feira. O piloto já tinha sido operado ao coração.

Um piloto da TAP foi encontrado morto num quarto de hotel, em Estugarda, Alemanha, esta quarta-feira. O português Duarte Pato, tinha 38 anos e terá sido vítima de morte súbita, segundo indicou a companhia aérea portuguesa.

"As informações recebidas das autoridades locais apontam para causas naturais da morte", confirmou a TAP Portugal, em comunicado, citada pelo Diário de Notícias.

Também o jornal As Beiras publica a morte deste piloto que era natural de Coimbra, avançando que Duarte Pato tinha um historial clínico de problemas cardíacos, tendo já sido submetido a uma cirurgia ao coração nos Hospitais Universitários de Coimbra (HUC), pelo cirurgião Manuel Antunes. informa o Diário de Notícias.

O piloto que terá falecido durante a madrugada, deveria ter-se sentado esta manhã aos comandos do voo 597 da TAP Portugal, que partia de Estugarda, às 06h05 e chegava a Lisboa, às 07h48, que foi cancelado.

“Neste dia profundamente triste para a Académica, somos a comunicar o falecimento do nosso associado Duarte Pato, um fervoroso adepto da Briosa, presença assídua nos jogos sempre que a sua profissão o permitia e um seguidor atento do dia-a-dia do clube”, escreve a Associação Académica de Coimbra, do clube de futebol na legenda da foto do piloto.

“Não era nosso associado, mas já sei quem ele era. Era muito novo e é uma notícia extremamente triste para todos nós”, lamentou Diário das Beiras, Miguel Silveira, presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea.