Portugal já está numa fase decrescente da onda pandémica relacionada com a Ómicron, segundo o perito da DGS Pedro Pinto Leite.

Portugal 3 min.

Covid-19

Pico da quinta vaga da pandemia em Portugal foi atingido a 28 de janeiro

Lusa O pico da quinta vaga da pandemia de covid-19 foi atingido no dia 28 de janeiro e Portugal já está numa fase decrescente da onda pandémica relacionada com a Ómicron, avançou esta quarta-feira o perito da DGS Pedro Pinto Leite.

“Portugal passou por cinco grandes ondas epidémicas e encontramo-nos na quinta maior onda desde o início da pandemia”, afirmou o especialista em Saúde Pública na reunião do Infarmed, que está a decorrer em Lisboa e que junta especialistas e responsáveis políticos.



Segundo dados apresentados por Pedro Pinto Leite, atualmente a incidência cumulativa a sete dias por 100 mil habitantes, entre 7 e 13 de fevereiros, é de 1.562 casos, o que representa menos 45% relativamente ao período homólogo e indica que Portugal de encontra “numa tendência decrescente” da pandemia.

Portugal. Peritos propõem sistema integrado de vigilância de infeções respiratórias Especialistas propõem um sistema de vigilância de infeções respiratórias que integre o vírus SARS-Cov-2, o da gripe e o vírus sincicial respiratório.

“O pico da incidência terá ocorrido no dia 28 de janeiro com 2.789 casos a sete dias por 100 mil habitantes”, salientou o especialista da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Durante a apresentação da “caracterização da situação epidemiológica” da covid-19 no país, o especialista explicou que habitualmente a incidência cumulativa era apresentada a 14 dias, mas passou a ser aos sete dias por ser “um indicador mais precoce relativamente ao surgimento de alterações na incidência”.

Fazendo uma análise da incidência por região, Pedro Pinto Leite recordou que a introdução da variante começou na região de Lisboa e Vale do Tejo e na Madeira, que tiveram inicialmente incidências superiores às restantes regiões.

“Num segundo momento, a região Norte ultrapassou estas regiões com maiores incidências”, mas atualmente todas as regiões apresentam incidências com tendência decrescente, destacou.

O perito da DGS destacou também como outro “aspeto positivo”, o facto de todos os grupos etários apresentarem atualmente “uma incidência com tendência decrescente”.

O fim quase total das restrições? Portugal com "redução acentuada do perigo pandémico" Especialistas reafirmam que, "entre vacinação e infeção, depois do final de fevereiro, toda a população terá alguma imunidade ao vírus" que causa a covid-19.

Realçou o facto de ao longo desta onda pandémica se ter conseguido manter “incidências relativamente mais baixas” nos mais velhos, que estão associados depois a uma maior gravidade e mortalidade, em comparação com outros grupos etários.

Pedro Pinto Leite referiu igualmente que a proporção da positividade nos testes à covid-19 está a decrescer, encontrando-se nos 18,8%, apesar de ainda estar acima do valor de referência do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, que é de 4%.

No entanto, disse, também estão a ser realizado menos testes. Na semana em análise, foram feitos 996.474, dos quais 31% correspondem a testes PCR e 69% a testes rápidos de antigénio realizados em farmácia ou em laboratórios.

Relativamente ao risco de internamento, apontou que foi sete vezes inferior nas pessoas com a vacinação completa relativamente aos que não tinham.

Dando como exemplo o grupo etário dos 80 e mais anos, referiu que por cada 100 pessoas infetadas, 23 acabavam por ser internadas quando não tinham o esquema vacinal completou, o que desce para três quando têm a dose de reforço.

Uma nova era em Portugal. Marcelo espera "fase de transição da pandemia para a endemia" Reunião de quarta-feira no Infarmed antecede uma já esperada "redução das restrições", disse o Presidente da República.

“Isto é uma redução substancial do risco e reforça a proteção conferida pela vacinação e a confiança que temos na vacinação na diminuição da gravidade da doença”, vincou Pedro Pinto Leite.

Sobre o impacto da pandemia nos serviços de saúde, disse que há “uma estabilização” do número de internamentos e uma tendência decrescente nas unidades de cuidados intensivos (UCI).

Na semana de 7 a 13 de fevereiro, corresponderia a 148 internamentos, menos 17% face ao período homólogo, e a 58% do nível de alerta da linha vermelha definida em 255 camas em UCI.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.