Pessoas sem-abrigo. Os invisíveis entre nós

Em Portugal, assim como na maioria dos países da UE, predominam os homens em situação de sem-abrigo, mas aumenta o número das mulheres na mesma situação. O número de jovens, assim como de famílias e de imigrantes em situação de "exclusão social de longa duração" cresceu em toda a Europa. A pandemia deixou feridas: antes de 2019, Portugal tinha oficialmente 3.396 pessoas sem abrigo (1.443 sem tecto e 1.953 sem casa). Os números mais recentes são preocupantes: 8.209 pessoas sem abrigo. Destas, 3.420 sem tecto e 4.789 sem casa. Acabar com os sem-abrigo é uma causa nacional. Que parece cada vez mais perdida.

Texto: Luís Pedro Cabral Fotos: Valter Vinagre

A Maria tem 30 anos. Tem a cara e os dedos, que se escapam de umas luvas rotas, queimados pelo frio. Nunca soube o que é ter casa ou família. Acende uma beata, sorri um sorriso triste, deixando o fumo sair pela dentição incompleta. "Tive azar logo à nascença", diz ela. O pai é natural de Camarate, às portas de Lisboa. Ela também lá nasceu, mas nem sequer se lembra da cara da mãe, que foi embora antes dela poder colher essas memórias. Mais fuga, menos fuga, "até aos 17 anos vivi numa instituição. Que remédio". Desse sítio, não guarda boas recordações. Do pai, que tinha um problema com a vida e com o álcool, também tem algumas, que só o tempo conseguiu aclarar.



Quando era mais nova, quando os sonhos ainda lhe davam impulso, chegou a pensar que a desgraça era uma coisa hereditária. Fez o ensino básico e ainda começou o secundário. Nunca se deu bem com as regras que lhe eram impostas. Estudar, decidiu, não era para ela. Depressa percebeu que o mundo do trabalho também não tinha muito para lhe oferecer. Instalou-se nela uma estranha lógica de nada. Até que um dia, já não se lembra exactamente quando, ela perdeu a esperança e aceitou o destino que de certo modo lhe deixaram de berço: a rua.

É jovem, mas não parece. Dá a impressão que os olhos foram capturados pelo olhar de um velho. Já gastou as lágrimas que tinha para gastar, embora lhe custe ver o que fizeram à sua morada improvisada, junto à estação fluvial do Cais do Sodré, onde há um parque de estacionamento e, portanto, carros para estacionar por uns trocos. Quando não são péssimos, em geral os dias são maus. Com este frio, as noites são de pesadelo.

Queremos lá saber o que nos chamam. Somos da rua. Somos a rua. Maria

Ela e o seu companheiro, o Ruben, tinham feito de um esquife – um bote que por ali estava em exposição, para turista ver -, uma barraca, coberta por cartões, retalhos de cobertores e sacos de plástico a servir de lona, para quando chovesse. Por baixo do barco tinha um colchão (verdadeira preciosidade), que agora é um esqueleto de molas queimadas. Dentro da superfície côncava do esquife, eles tinham guardadas umas peças de roupa: umas calças dele e umas camisolas dela.

De vez em quando também lá ia malta para "consumir aquilo que a gente sabe", sabendo que aquele poiso era deles, pelas duras informalidades da rua, nas suas mil formas de usucapião. Ali, sempre tinham algum resguardo para o frio. E um átomo de privacidade para o casal. Conheceram-se na rua. Na rua, como na vida, "uma pessoa não pode estar sempre sozinha".

Lisboa, Estefânia – Este homem diz que passa as noites na rua (já faz um ano) e de manhã vai para o seu quarto. Aluga o quarto, para ter uma fonte de rendimento.

Era sábado. A seguir ao almoço (dos outros), o movimento nas traseiras da estação fluvial era mais que muito, por causa da mini-feira popular que fizeram à beira-Tejo, com uma roda gigante, roulottes de comes e bebes e carrinhos-de-choque, com alto patrocínio da Junta de Freguesia da Estrela, onde ficam os metros quadrados mais caros no imenso mercado imobiliário em que toda a Área Metropolitana de Lisboa se transformou. Para eles, essa informação é patavina. Quantos mais carros, melhor, embora dispensassem os olhares de safari dos que passam a pé. São olhares incisivos, mas falsos. Na verdade, é como se eles fossem invisíveis.

Quando alguém se encontra no vão da sociedade, há esse estranho mecanismo, que a torna invisível aos olhos dos outros. Os invisíveis estão por toda a parte. Transportam sacos de plástico e toda a roupa que têm no corpo. Dormem na cama fria do chão, em sanduíches de cartão, debaixo de pontes e de passagens pedonais, junto a lojas, num canto escuro junto a uma multinacional com seguranças compreensivos, num buraco qualquer onde ninguém quer estar. Deambulam pelo anonimato das cidades, sem ter para onde ir, sem ter onde ficar.

As cidades são verdadeiras máquinas de indigência e eles as visões indiscretas do que uma sociedade pode fazer ao indivíduo quando tropeça na linha ténue que separa o limiar da pobreza absoluta. São como espelhos da consequência, o lado negro das dívidas públicas, das crises, dos mercados, das guerras, dos regimes, da fome, de todas as pequenas, médias e grandes assimetrias que o mundo globalizado gera, as versões apocalípticas do que pode acontecer a qualquer um de nós, conjugados os mais imprevisíveis azares nas mais inapropriadas circunstâncias. É por isso que são invisíveis. Toda a gente os vê, mas ninguém os reconhece.

Os códigos da rua

Maria não sabe bem explicar a sensação, até porque já desenvolveu uma certa imunidade ao fenómeno. Deve ser das poucas imunidades que ela tem. De seringas está ela farta. De seringas e de instituições de acolhimento. "É muita gente. Não me dou bem ali". E, não diz isto de ânimo leve: "são sítios perigosos". A rua, evidentemente, também tem os seus perigos. E, por bizarro que possa parecer, as suas leis. "Não gosto de me sentir presa. Pelo menos aqui eu sei como me virar".

Leis por leis, ela prefere as da sobrevivência. E uma estranha forma de liberdade, que eles guardam como uma côdea. Essa liberdade é tudo o que têm e tudo o que lhes resta. Pensando bem, a rua e as drogas têm uma certa afinidade. Os altos tornam-se raríssimos e os baixos tornam-se de longa duração. Maria teve em tempos um quartito alugado, quando as pessoas andavam mais abonadas e as moedas saiam mais facilmente dos bolsos. Mas até isso se tornou impossível nesta cidade.

Desde aí, a coisa mais parecida que ela teve com uma assoalhada era aquele bote na via pública, aconchegado a um muro de chapa, que tem uns graffitis coloridos e um edital a anunciar obras, tendo por trás um terreno abandonado e insalubre, de onde até à luz do dia se escapam os ratos. E as pessoas passam, e os turistas sorriem, achando tudo "very typical", fotografando o Tejo daquele recanto, onde eles tinham abrigo, mas já não têm.

"Parece que foi uma cena de traficantes, mas isso não sei". Não sabe quem foi que pegou fogo ao esquife, mas o seu Ruben gostava de apanhar os gajos. "Dor de alma, pá!" Tudo em cinzas. Um sem-abrigo está habituado a tudo e mais alguma coisa. "Mas custa ver uma coisa destas. Só pergunto: para quê? Fazíamos mal a alguém?" Vinha aí uma tal de vaga de frio. Onde iam dormir, eles não sabiam. "Logo se vê. Num centro de abrigo não é, nem que venha para aí Exército da Salvação, com as sopinhas quentes. Por acaso agora até ia uma sopa". Desmanchou-se a rir e quase se desmanchava a tossir.

Agora a sério, se fosse preciso, a Julia, que é ucraniana, e o seu companheiro de rua, que não quer dizer o nome, mas é do Gana, davam-lhes guarida na sua barraca improvisada, do outro lado do terreno abandonado, que tem uma grua já instalada, mesmo em frente ao passeio marítimo do Tejo, que de madrugada se torna gélido. Eles têm-se um ao outro, como Maria tem o Ruben e o Ruben a Maria. É quase como um contrato, invisível como eles, de protecção e de calor humano. Ninguém se iluda: "na rua é cada um por si", diz a Julia, que já anda à muito "nesta selva".

Tem um filho de 14 anos, que já nasceu em Portugal, mas que ela já não vê faz muito tempo. "Não se pode falar disso com ela, muito menos da Ucrânia, que ela vai-se abaixo", explica ele, sussurrando. Ela tinha uma garrafa térmica, ele tinha uma litrosa de cerveja e, para mais tarde, um pacote de vinho. Ela tinha uma coluna portátil, a tocar música disco dos anos 80. "Anda... não queres dançar, darling?" – perguntou ela, a ver se o distraía de um rapaz que se tinha posto a arrumar carros sem ter pedido autorização.

Ele não gosta de dançar. E também não gosta de falar do passado. "Foi noutra vida, do you understand?" Tem olhos de pedra, que não desarmam. "Nós aqui funcionamos em grupo. O que conseguimos, partilhamos". Encaram o parque de estacionamento como um posto de trabalho. De vez em quando, como estava a acontecer no preciso momento, lá chega um ou outro que quer tomar o seu território. E já não é a primeira vez que eles têm de defendê-lo. "Se vier a polícia ou alguém com bad intentions, digo sempre o mesmo: if you touch me,I'll fall".

Não gosto de me sentir presa. Pelo menos aqui eu sei como me virar.

No fim-de-semana também ali vão antigos companheiros de rua, que já não estão em situação de sem-abrigo. "Vêm aqui ganhar uns trocos e matar saudades da malta, depois vão embora". O mais velho do grupo é um senhor cabo-verdiano, que tem mais de setenta anos, vive na rua há quase trinta e tem andado meio desaparecido. Tinha as suas coisas e o seu abrigo junto ao terreno onde instalaram a feira. De certa forma, desalojaram-no. "Ele passa os dias na Baixa e agora não sabemos onde dorme. Ainda por aí. Ele safa-se".

Se é sem-abrigo que eles são, "então está bem. Queremos lá saber o que nos chamam. Somos da rua. Somos a rua". Comida quente e moedas não é coisa que se recuse, mas quanto aos albergues e às instituições de acolhimento, eles dispensam. "Gostamos da liberdade. Eu sei que as pessoas não entendem, mas é assim mesmo". Cada um com a sua história, cada um com o seu passado, o peso que cada um transporta, em contraste com a leveza dos seus bens, que cabem num saco de plástico. Sabem o lugar que ocupam na condição humana. Às vezes, sabe-lhes bem ser invisíveis. Noutras, torna-se insustentável. Muitos já perderam tudo e os sonhos também. Estão entre nós. E cada vez, mais acompanhados.

Em Portugal, que tem o desígnio de acabar com os sem-abrigo, foi criada em 2009 a primeira Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), que já vai na sua segunda versão, tendo começado em 2015 e que termina neste ano. O projecto é ambicioso, embora sempre contrariado pela realidade. Os números de pessoas sem-abrigo em Portugal não só não diminuíram como ainda dispararam. Sobre isto, Maria tem a dizer o seguinte: "Pode ser que a malta vá dormir para baixo do tal altar. Ruben, queres ir comigo para o altar, pá?!". O Ruben não estava para conversas. Ainda olhava para o monte de cinzas em que tinham deixado o seu canto. "Gostava de apanhar esses fdp".

Os invisíveis são tema quando é Natal, quando faz muito frio, quando uma situação-limite de humanidade os retira da sua sombra de pessoas. Não há dois casos iguais, assim como não há duas pessoas iguais. De certo, sabe-se apenas que o seu número não pára de crescer. Acontece em Portugal, como em todos os países da UE, com uma excepção apenas: a Finlândia, onde as políticas de habitação passaram à prática. Acontece em quase todas as cidades, em quase todos os países do mundo. Sobre as pessoas em situação de sem-abrigo sabe-se sempre muito pouco. A sua caracterização oficial varia de cidade para cidade, de nação para nação, de governança para governança, de política de Segurança Social para política de Segurança Social, de política pública para política pública.

Lisboa, Santa Apolónia – Os gatos, por natureza vadios, têm as suas afinidades com a natureza humana. Aquele gato não vai a lado nenhum. Daquele pedaço de rua, fez a sua casa.

Números ao frio

A comparação dos números, que invariavelmente pecam por escasso, traçam um verdadeiro cenário de desumanidade. De acordo com os Censos de 2011 (já desactualizados pelos de 2021), existiam 700 pessoas consideradas sem-abrigo em território nacional, sendo que 241 se encontravam na Grande Lisboa; 218 na Região Norte; 113 no Algarve; 66 na Região Centro, 25 no Alentejo, 22 na Região Autónoma da Madeira; 11 na Região Autonóma dos Açores.

Muito relativo, já que o próprio conceito de sem-abrigo ainda não estava (nem está) perfeitamente convencionado pelas múltiplas instituições transversais ao problema. Um pouco como acontece na generalidade dos países da UE, os números e a realidade são coisas bem distintas. Tanto a instâncias nacionais como comunitárias decidiram canalizar investimento para a resolução do flagelo dos sem-abrigo.

Sendo a habitação um direito fundamental, é antes de tudo uma questão de justiça social. Ainda que tarde, as instâncias europeias despertaram formalmente para a verdadeira crise humanitária que se esconde nas suas ruas. Verbas substanciais foram consagradas à criação e implementação de políticas e programas específicos para fazer face ao número crescente de pessoas sem-abrigo que grassam na UE, só pequenos se comparados com os números que emanaram do último grande inquérito global da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2005, que apontava já para uma situação de catástrofe social à escala planetária, com mais de 100 milhões de pessoas no mundo em condição de sem-abrigo, sendo imensamente maior o número de pessoas em risco de deriva para situação semelhante. A própria ONU admitiu o quanto os dados de 2005 se desactualizaram constantemente.

Ao exemplo do que acontece globalmente, na última década o número de sem-abrigo na UE também cresceu a um ritmo exponencial, em praticamente todos os países comunitários. O mesmo será dizer que aumentou proporcionalmente a percentagem de pessoas com necessidade de abrigo de emergência. Os fluxos migratórios para a UE, assim como as massas de refugiados que se concentram por toda a Europa, juntando a isto uma longa pandemia, seguida de uma guerra na Europa e a crise decorrente, ainda agravaram em muito o que já era grave.

Os preços das casas tornaram-se em geral insuportáveis face aos salários médios das populações europeias. Com a habitação a consumir grande parte dos ordenados, as situações de risco de pobreza intensificaram e as suas consequências atiraram muitas pessoas para a exclusão habitacional. E a prova encontra-se no estado irredutível de sobrelotação das instituições de acolhimento nacionais, há muito pelas costuras.

A FEANTSA (federação europeia de organizações nacionais que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo) faz um diagnóstico muito claro: se não forem tomadas medidas efectivas contra este problema, está a formar-se na Europa uma tempestade social perfeita, com proporções tão incalculáveis quanto os números reais dos sem-abrigo na Europa. Os dados relativos aos sem-abrigo estão sempre subestimados.

As políticas públicas europeias demonstram uma tendência para enfrentar emergências com medidas excepcionais em vez de programas eficazes no espaço e no tempo. "As respostas na UE são desarticuladas e muitas vezes sazonais, respondendo em geral às condições criadas pelo clima. São constantemente adiadas estratégias efectivas para assumir o problema de frente", afirma-se num relatório da referida federação.

Lisboa, Santa Apolónia – Os gatos, por natureza vadios, têm as suas afinidades com a natureza humana. Aquele gato não vai a lado nenhum. Daquele pedaço de rua, fez a sua casa.

Estima-se que hajam pelo menos 410 mil pessoas a dormir nas ruas das cidades europeias. Entre 2008 e 2014, o número de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social aumentou de 116 milhões para 121 milhões. Da mesma forma que não existem políticas comuns, também não existem estatísticas fiéis à realidade. A FEANTSA, assim, deixa dados recolhidos avulso em instituições nacionais da UE, mapeando evidentes sinais de alarme pela Europa fora: em Bruxelas, no coração da UE, em quatro anos o número de pessoas sem-abrigo aumentou 34 por cento.

"É inadmissível este aumento galopante da pobreza no país mais rico da Europa" Há um par de semanas, foi eleito Luxemburguês do Ano pelos espetadores da RTL. Bernard Thill, 71 anos, foi médico oncologista e o pioneiro dos cuidados paliativos no sistema de saúde nacional. Agora, é presidente dos Médicos do Mundo.

Em pouco mais de uma década, o número de pessoas sem-abrigo em França aumentou em mais de 50 por cento. Em Espanha, esse número aumentou cinco por cento num só ano. Em Londres, o número de pessoas sem-abrigo cresceu sete por cento. Na Irlanda, no espaço de um ano aumentou em 59 por cento o número de famílias em instituições de acolhimento para sem-abrigo. Na Holanda, aumentou em 50 por cento o número de jovens em situação de sem-abrigo. O que, aliás, traduz o perfil do sem-abrigo europeu, cada vez mais jovem. A precariedade flagela os mais jovens e os mais velhos, embora isto varie com os próprios sistemas nacionais de protecção social.

Casas de papel

Em Portugal, a eficácia da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (ENIPSSA), que tinha por eixos fundamentais o "conhecimento do fenómeno; reforço da intervenção; coordenação e avaliação", ainda não se reflectiu nas políticas e nas ruas. Permitiu, porém, aproximar os números da realidade, através de um inquérito nacional, realizado em 2018, em 278 concelhos de Portugal continental, com outro realizado no início de 2022.

Os números fazem a distinção entre os "Sem Tecto", pessoas a viver em espaços públicos (jardins, estações de Metro ou de camionagem, paragens de autocarro, parques de estacionamento, viadutos ou pontes); em abrigos de emergência de curta duração; ou em locais precários (vãos de escada, carros, fábricas ou prédios abandonados). E os "Sem Casa", que englobam todos aqueles que se encontram em centros de alojamento temporário (incluindo famílias, refugiados e pessoas com pedidos de asilo pendentes), bem como os que estão em apartamentos de transição, pensões ou quartos pagos pelos serviços sociais.

Os números, então comparados com os extraídos dos Censos 2011 já eram como do dia para a noite. Era então seguro afirmar que em Portugal continental existiam pelo menos 3.396 pessoas sem tecto ou sem casa. 44 por cento destas pessoas encontravam-se na Área Metropolitana de Lisboa, outra grande fatia (24 por cento) na Área Metropolitana do Porto.

Lisboa congregava 45 por cento dos sem tecto e 44 por cento dos sem casa, enquanto a região Centro tinha 12 por cento dos sem tecto, 11 por cento dos sem-casa. A região Norte, 25 por cento dos sem tecto e 38 por cento dos sem-casa; o Algarve, 15 por cento dos sem tecto e apenas um por cento dos sem-casa; e o Alentejo, que tem dos números totais três por cento dos sem tecto e seis por cento dos sem-casa. O problema, porém, mantém-se como estava: sem abrigo.

O último relatório da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (início de 2022), demonstra números assustadores, pouco apaziguados por estes dados: nos últimos tempos, saíram da situação de sem-abrigo 485 pessoas em território continental. A realidade pós-pandémica, quase de certeza muito desactualizada por uma guerra sem fim à vista e por sucessivas crises, é oficialmente esta: há 8.209 pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal continental (3.420, sem tecto; 4.789, sem casa).

Só na Área Metropolitana de Lisboa encontram-se 1.121 pessoas sem tecto e 3.665 sem casa. No Alentejo, os números são igualmente preocupantes, numa tendência galopante: 395 pessoas sem tecto, 122 pessoas sem casa. No Norte, que abrange a Área Metropolitana do Porto, há 872 pessoas sem tecto e 731 sem casa. Na região centro, proporcionalmente o cenário não é melhor: 489 pessoas sem tecto, 207 sem casa.

Actualmente, Portugal tem uma taxa média de 0,84 pessoas sem-abrigo por mil habitantes. O Alentejo e o Algarve encontram-se no triste top 10 desta percentagem, na companhia dos áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde se concentram historicamente estes problemas. No topo da lista, fica o Alvito, com 11,35 sem-abrigo por cada mil habitantes, seguido de Beja, com 9,72. Lisboa vem a seguir, com 7,42, seguida de Ílhavo, com 5,72. Em quinto lugar, surge Vila Real de Santo António, com 2,95, depois o Porto, com 2,72. As cidades de Lagos e Faro, no Algarve, vêm a seguir, com 2,05 e 1,85 respectivamente.

Almodôvar, com 1,80, e Portimão, com 1,73, completam esta amostra. Por todo o país, também é crescente o número de casais atirados para o convés da sociedade. No Alentejo há 158 casais sem tecto e 12 sem casa; no Algarve, 15 casais sem tecto e um sem casa; na Área Metropolitana de Lisboa, 53 casais sem tecto, 339 sem casa. Na região Centro não há um único casal sem casa, mas há 62 casais sem tecto. No Norte, são 59 os casais sem tecto e 35 os sem casa.

À sua escala, no Alentejo se concentram enormes problemas, assim como algumas variantes na tipologia dos que vivem na rua, cada vez mais jovens (34 por cento têm menos de 18 anos), cada vez mais mulheres em situação de sem-abrigo. Em território continental, 80 por cento dos sem-abrigo são homens, 20 por cento mulheres.

No Alentejo, a percentagem de mulheres sem-abrigo é de 36 por cento, sendo de 64 por cento a percentagem de homens. Lisboa lidera os números de sem-abrigo nacionais, com 3780 pessoas nessa situação, o Porto fica em segundo, com 590 pessoas sem-abrigo. Beja vem em terceiro lugar: 324 sem abrigo nas suas ruas. Supresa para alguns: Cascais fica em sexto, com 183 sem-abrigo. Na Área Metropolitana de Lisboa, três por cento dos sem-abrigo frequentaram ou completaram o ensino superior.

As três principais causas para a situação de sem-abrigo, segundo os dados da ENIPSSA, são estas: "Dependência do álcool ou de substâncias psicoactivas; desemprego ou precariedade no trabalho; insuficiência financeira associada a outros motivos (exclui violência doméstica)". Oito por cento dos sem-abrigo em território continental estão nesta situação há mais de uma década. No Alentejo e no Algarve, esta média baixa para três por cento. Na Área Metropolitana de Lisboa, onde se concentra a maioria dos sem-abrigo de Portugal, é de sete por cento. No Centro, oito por cento. E, no Norte, a percentagem mais elevada: 13 por cento. No país, pelo menos 1224 pessoas sem-abrigo sofrem de problemas de saúde mental.

A Maria não se enquadra na caracterização típica do sem-abrigo nacional, embora isso para ela valha menos que zero. Dizem as estatísticas que o perfil do sem-abrigo da nação é do género masculino, cuja idade varia entre os 45 e os 64 anos, de nacionalidade portuguesa, com instrução de 2º ou 3º ciclo do ensino básico e a receber o RSI (Rendimento Social de Inserção). A duração em situação de sem-abrigo, dizem os números, pouco ultrapassa um ano. A Maria só não riu, para não tossir.

Por toda a Europa cresce o número de sem-abrigo. A pandemia, a guerra, os fluxos migratórios, as vagas de refugiados, as sucessivas crises, deixaram entre nós uma verdadeira crise humanitária. Portugal, não é exceção.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

