Pescador morre em São Martinho do Porto após cair ao mar

Lusa

Um pescador morreu na noite de sábado, após cair ao mar, em São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça, afirmou hoje o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O alerta foi dado às 20:36, sendo que ainda foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso, disse à agência Lusa a mesma fonte.

De acordo com o CDOS de Leiria, estiveram no local Bombeiros de São Martinho do Porto, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) das Caldas da Rainha, Capitania da Nazaré e GNR.

