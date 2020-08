Com Manuel Silva, o capitão do barco, estão também 17 pessoas impedidas de pisar terra peruana por causa da pandemia de covid-19. Governo português diz estar a acompanhar o caso.

Peru. Português retido em barco há uma semana. Mantimentos podem acabar

Ana Patrícia CARDOSO Com Manuel Silva, o capitão do barco, estão também 17 pessoas impedidas de pisar terra peruana por causa da pandemia de covid-19. Governo português diz estar a acompanhar o caso.

100 metros nunca pareceram tanto para Manuel Silva, um pescador da Póvoa do Varzim, que está retido há uma semana a esta distância do porto de Paita, Peru. Não pode atracar uma vez o barco onde trabalha devido às restrições impostas pela crise sanitária causada pelo coronavírus.

Outras 17 pessoas juntam-se a Manuel na ânsia diária de ver a sua situação resolvida.

João Silva, o filho, lançou o alerta, publicando um vídeo no Instagram onde Manuel explica o que se passa. Ao Jornal de Notícias, João disse que "o problema é que ele não consegue falar diretamente com a embaixada. Quanto a mim, pediram-me que enviasse um e-mail para a embaixada portuguesa aqui para que depois entrassem em contacto com a embaixada de lá, para conseguirem trazê-lo de volta". Ou seja, um enredar de burocracias que, em nada, acelera o processo. "Os patrões e as autoridades nada fazem. Não há como trazê-lo para cá, porque não há voos, devido à covid-19. O gasóleo terminando acaba a eletricidade. E não têm nada para comer" continuou.

Do lado de lá, a mesma coisa. "Chamamos as autoridades peruanas e vocês não imaginam o que se tem de fazer porque tem de se chamar os armadores, os armadores têm de chamar a embaixada, a embaixada chama este e chama aquele", contou o pescador. Os dias passam e nada feito.





Enquanto isso, há situações dificeis de suportar. "Há três dias mandaram-lhes três frangos para dezoito pessoas — o que é desumano.", insiste o filho do pescador ao JN.

No vídeo de segunda-feira, Manuel insiste que não quer "pena", quer ação para "salvaguardar a minha saúde e a saúde das pessoas que tenho aqui neste momento". Ontem tinham como cozinhar. "Temos gasóleo para o barco trabalhar", explica, uma vez que a cozinha no barco só funciona com os motores do barco e que por isso precisam de combustível para a usar. Só não sabe por quanto tempo.

João Silva teme o dia em que não vai conseguir comunicar com o pai. "Para falar connosco tenho que carregar um telemóvel de um indonésio, que está com ele, e só assim conseguimos falar. Acabando o gasóleo hoje , ele nem eletricidade vai ter para carregar o telemóvel. Se isso acontecer, não vamos ter notícias dele."

Ao JN, o o Ministério dos Negócios Estrangeiros mostrou-se a par do caso de Manuel e assegurou que a Embaixada de Portugal em Lima já falou com o pescador. A representação diplomática portuguesa "está também em contacto com as autoridades peruanas para agilizar o apoio ao cidadão nacional, continuando a acompanhar de perto a sua situação", disse Berta Nunes ao jornal.





