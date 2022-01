Portugal registou 52.549 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia.

Pela primeira vez, Portugal ultrapassa os 50 mil novos casos diários de covid-19

Portugal conta com 52.549 novas infeções com o coronavírus nas últimas 24 horas, recorde absoluto desde o início da pandemia, e mais 33 mortes associadas à covid-19, indicam números hoje divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados manteve-se praticamente inalterado. De acordo com o boletim da DGS, há agora 1.959 pessoas hospitalizadas com covid-19 em Portugal, mais quatro do que ontem. Em unidades de cuidados intensivos há menos sete pessoas, 153 no total.

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 aumentou para 4.490,9 casos por 100 mil habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu para 1,11, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, a taxa de incidência nacional passou de mais de 3.840 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias, na quarta-feira, para os atuais 4.490,9.

