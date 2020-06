Catarina Rebelo, a filha de Pedro Lima na novela 'Amar Demais' conversou com o ator ontem à tarde e ficaram de ir jantar um destes dias, conta a própria em choque, com a sua morte esta manhã.

Pedro Lima. Ontem, ator tinha combinado ir jantar em breve com uma colega

Pedro Lima esteve ontem, sexta-feira, à tarde a gravar a novela 'Amar Demais', a nova aposta da TVI, que ainda não estreou. E após as gravações ficou a conversar com a colega Catarina Rebelo que faz de sua filha nesta história. Os dois combinaram jantar um destes dias, conta a jovem. Nada faria prever o desfecho desta manhã.

Segundo contou o Rui Teixeira, Capitão do Porto de Cascais, Pedro Lima enviou duas "mensagens de despedida" ao casal de amigos "pelas 6h57". Foi encontrado três horas depois, morto entre as rochas junto a uma falésia da Praia do Abano.

De acordo com a Revista Flash, Catarina Rebelo poderá ter sido uma das últimas pessoas a estar com Pedro Lima, de 49 anos. Esta manhã, a atriz deixou uma mensagem cheia de emoção ao seu "Pedro". Tinha muito mais para dizer só que Catarina Rebelo assumiu: "Não consigo escrever mais".

"Pedro Lima. O meu Pedro. O meu companheiro, o meu pai da ficção, a pessoa com o coração mais puro e bonito.Ainda ontem estive contigo na sala de atores, ainda ontem combinamos jantar. Não me conformo de todo. Só quero deixar a minha palavra de apoio e carinho à família dele. E que me vais fazer uma falta muito grande. Obrigada por tudo o que nos deste, Portugal não vai ser o mesmo. Não consigo escrever mais", escreveu Catarina Rebelo na sua conta de Instagram..



