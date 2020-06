Os dois atores eram muito amigos. Muitas têm sido as figuras públicas, como Marcelo Rebelo de Sousa, a deixar mensagens de dor e carinho à morte do ator, encontrado morto na praia.

Pedro Lima. "Levaste o meu coração contigo" chora Fernanda Serrano

Paula SANTOS FERREIRA Os dois atores eram muito amigos. Muitas têm sido as figuras públicas, como Marcelo Rebelo de Sousa, a deixar mensagens de dor e carinho à morte do ator, encontrado morto na praia.

Portugal está em choque com a morte de Pedro Lima, sobretudo depois das palavras do Capitão do Porto de Cascais que declarou que o ator enviou duas mensagens de despedida a amigos pelas 6h57 desta manhã. Três horas e meia depois foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais.

Ao contrário do que se tem anunciado,Pedro Lima esteve a gravar ontem a novela 'Amar Demais' da TVI, nada fazendo antever a tragédia desta manhã. De início foi noticiado que o ator estava desaparecido há dois dias, o que afinal não é correto.

Pedro Lima sempre foi um ator calmo, que fazia amizades fáceis e tinha muitos amigos, mesmo no mundo da representação, onde trabalhava há cerca de 20 anos. A sua morte deixou atores, apresentadores e outros artistas e não só, sobretudo os seus amigos de rastos. Chocados. Isso mesmo revelam as mensagens que têm sido colocadas nas redes sociais.

Pedro Lima envia mensagens de despedida antes de morrer Às 6h57 desta manhã, o ator, de 49 anos, enviou mensagens de telemóvel a um casal de amigos a despedir-se, contou o Capitão do Porto de Cascais. A hipótese de suicídio ganha força.

Também o Presidente da República já expressou os seus sentimentos à família do ator, uma pessoa muito apreciada.

"Quando nos deixa alguém de quem todos gostávamos, e quando nos deixa precocemente, o choque é ainda maior", escreve Marcelo Rebelo de Sousa na página da Presidência da República. "Toda a gente gostava de Pedro Lima, desde logo pela sua simpatia natural, e pelo seu gosto pela vida", recorda.

Fernanda Serrano, a grande amiga do ator chora a sua morte. A morte do seu "Herói", do "Amigo que me dava sempre a mão." Fernanda Serrano com Pedro Lima e a mulher Anna Westerlund na foto de abertura, de quem era muito próxima.

Cristina Ferreira: "Meu querido Pedro."

Fátima Lopes. "Não consigo acreditar".

Manuel Luís Goucha. "Sou seu fã".

Carolina Loureiro. "Até um dia".

Vasco Palmeirim. "Um bom gajo".

Pedro Ribeiro. "Generoso".

Nuno Markl. "O mais próximo do Clark Kent e do Super-Homem que conheci na vida real".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.