Numa carta aberta, entre tristeza e dor, o jornalista Paulo Dentinho, conta que o ator estava “demasiado fechado em exigir” de si próprio. Tinha sofrido um corte salarial. Leia a carta na íntegra.

Pedro Lima. “Estavas frágil e muitos de nós não vimos”, diz primo do ator

“Pedro, hoje finalmente consigo falar contigo. Ontem não dava, estava demasiado ocupado a apanhar os cacos da devastação da tua tão súbita ausência. E escrevo porque tenho contas a acertar. Contigo”, começa assim a carta aberta de Paulo Dentinho, na sua página do Facebook, o primo de Pedro Lima, ator de 49 anos, que ontem foi encontrado morto na Praia do Abano.

Pai de cinco filhos e companheiro há 20 anos de Anna Westerlund o ator deixou mensagens de despedida a um casal amigo três horas antes de ser encontrado morto pela polícia, declarou ontem o capitão do Porto de Cascais, Rui Teixeira.



Numa escrita cheia de emoção, dor e com momentos de revolta, Paulo Dentinho, jornalista da RTP que já foi diretor da estação pública, recorda como os dois se davam desde crianças pequenas, e sempre estiveram muito próximos.

A "força" que era a sua "fragilidade"

Entre tantos elogios ao primo Pedro, Paulo Dentinho conta que a “força” do ator era também a sua “fragilidade”. “E estavas frágil e muitos de nós não vimos”. Frágil porque estava preocupado com o contrato com a TVI como refere, com medo de ficar sem emprego. “Pedro! E pergunto-te então quantas vezes lhes telefonaste nestes últimos dias sem que ninguém atendesse?”, questiona o jornalista (na foto em cima com o ator) criticando a estação.

TVI diz que ator renovou contrato

"O Pedro acabou de renovar em junho, tendo contrato até junho do próximo ano. Renovou automaticamente por o período de um ano, por isso esse assunto só voltaria a ser falado daqui a um ano", declarou à TV7 Dias Helena Forjaz, Diretora de Marketing e Comunicação da TVI. Contudo, esta responsável confirma que Pedro Lima sofreu um corte no ordenado como "todos os atores exclusivos, sem exceção". Uma situação derivada da crise económica da pandemia.

"Eu não consegui agarrar-te"

Mais à frente, Paulo Dentinho assume com dor: “também tenho contas a acertar comigo, porque também eu não consegui agarrar-te. E tu, tu também não deixaste que te agarrassem!”

“Não ouviste os teus amigos e a tua família a dizer que tudo se resolve? Mas estavas demasiado fechado em exigir de ti, em te responsabilizares e a sentires em crescendo que estavas a falhar. Deixaste-te envolver em pensamentos sombrios e fomos todos derrotados.”

"Uma das melhores pessoas que conheci"

Na carta relembra emocionado como os primos se conheceram e se tornaram tão unidos na vida. “Eras o puto canina desde que chegaste a casa dos avós. Ainda me recordo de estar ao pé de ti a fazer-te companhia para adormeceres em sossego. Tinhas tão poucos meses... Se calhar a nossa tão grande amizade - não, não era amizade, era mesmo amor - começou durante esses dias”.

Paulo Dentinho escreve que para si, o primo era “mesmo das melhores pessoas que conheci em toda a vida”. E termina: “Hoje, agora, neste instante, só queria mesmo dar-te um abraço muito forte por uma última vez, dizer-te o quanto te amamos, dizê-lo em ternura e carinho, que é assim que és. Adeus, Pedro”.

Na fotografia que ontem colocou na sua página do Facebook, onde Paulo Dentinho está com Pedro Lima, o jornalista deixou a mensagem: "Dois homens que se amam. Para sempre. O meu primo Pedro era mais do que um irmão para mim. Muito mais".

Leia aqui a carta na íntegra.





