Pedro Lima envia mensagens de despedida antes de morrer

Paula SANTOS FERREIRA Às 6h57 desta manhã, o ator, de 49 anos, enviou mensagens de telemóvel a um casal de amigos a despedir-se, contou o Capitão do Porto de Cascais. A hipótese de suicídio ganha força.

Embora estivesse desaparecido há dois dias, Pedro Lima morreu esta manhã. Três horas antes de ser encontrado o seu corpo na praia do Abano, o ator de 49 anos, enviou duas "mensagens de despedida" a um casal amigo. Lilinana Campos e o marido. Eram 6h57 desta manhã, segundo contou Rui Teixeira, Capitão do Porto de Cascais, à CMTV. De acordo com estas informações a hipótese de suicídio ganha força.

Segundo o Capitão Rui Teixeira os amigos avisaram a família que imediatamente alertou a Polícia que por sua vez alertou o Porto de Cascais. Uma equipa de polícias, lanchas, viaturas e helicópteros iniciaram as buscas na praia do Abano por Pedro Lima.

Corpo encontrado entre rochas

Quase três horas e meia depois o ator foi encontrado sem vida. O seu corpo foi descoberto entre as rochas na falésia desta praia.

Até cerca do meio-dia e meia, as equipas de investigação e científica estiveram a analisar o corpo do ator e o local onde foi encontrado. O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, onde vai ser agora autopsiado. A autópsia irá dar as respostas sobre como terá morrido.

O carro do ator também foi encontrado junto da Praia do Abano. Pedro Lima estava desaparecido há dois dias tendo a sua mulher alertado a polícia. O ator deixa cinco filhos.





