O Presidente da República foi ontem despedir-se do amigo que lhe deixa uma “saudade infinita” e a quem “nunca viu infeliz”. Na cultura, a crise “virou as pessoas para dentro”.

Pedro Lima. “Ele era o retrato da vida, da felicidade”, disse Marcelo no funeral

Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos muitos amigos que esteve presente no funeral do ator Pedro Lima que aos 49 anos foi encontrado morto no mar, junto às rochas da falésia da Praia do Abano, sábado, dia 20. Antes de falecer enviou várias mensagens de despedida a amigos. Três horas depois, pelas 10h00, da manhã, foi encontrado sem vida.



Terça-feira à tarde muitos foram os amigos, entre eles muitos colegas de profissão que se quiseram despedir do ator. As máscaras não conseguiram disfarçar a tristeza e as lágrimas.

"Só tive com ele memórias felizes"

Também o Presidente da República esteve presente. Para apresentar as condolências à família e despedir-se de Pedro Lima, a quem “nunca viu infeliz”. “Eu só tive com ele memórias felizes. Ele era o retrato da vida, o retrato da felicidade. O retrato de querer criar a felicidades nos outros. Nunca o vi infeliz, essa é a grande memória que eu tenho dele", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à TVI.

O ator vai deixar-lhe “muita saudade, uma saudade infinita e ao mesmo tempo feita de solidariedade”.

A pandemia foi mais grave na cultura

O Presidente da República afirmou que no período de confinamento, todos os portugueses sofreram “de problemas de consciência, de reflexões, de aparências muito simples e de fundos de alma muito complicados”, porém, “as pessoas não têm noção de que no mundo da cultura e do espetáculo foi mais profundo, explica.

"Virou as pessoas para os seus problemas"

“Parou completamente. A programação foi totalmente mudada. Parou. Parou com a vida das pessoas, virou-as para dentro, para os seus problemas e isso criou situações que eram imprevisíveis e incompreensíveis, mas que nos deixam um traço de saudade que é difícil de apagar”, confessou.

Marcelo Rebelo de Sousa sabe que Pedro Lima era acarinhado pelo público que gostava do ator. "Eu pude privar com ele mais de perto, mas os milhões que privaram com ele à distância não esquecem e agradecem”.

A cerimónia fúnebre realizou-se no Hipódromo de Cascais e foi aberta ao público. Além da família, que estava inconsolável, muitos foram os amigos e conhecidos que que quiseram prestar uma última homenagem ao ator. Todos usaram máscara e tentaram manter o distanciamento social, mas a tristeza e o momento não o permitiram, como mostram as imagens publicadas nalguma imprensa portuguesa.

