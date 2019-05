Segundo a imprensa portuguesa há outro suspeito na mira das autoridades.

Pedófilo e assassino alemão volta a ser suspeito do desaparecimento de Maddie

Chama-se Martin Ney, tem 48 anos, é alemão, e foi condenado a prisão perpétua pela morte de três crianças e abuso de, pelo menos, outras 40. Ney já tinha sido apontado como suspeito de raptar Maddie McCann no passado mas o seu nome acabou por ser afastado pelas autoridades. No entanto, o seu nome volta a ser considerado pela polícia, juntamente com um outro.

As autoridades estão a investigar se este pedófilo e assassino em série estaria na Praia da Luz, Algarve, em maio de 2007, na altura em que Maddie desapareceu. A sua semelhança com o retrato robô do homem que terá sido visto na fatídica noite com uma criança ao colo, torna-se mais um fator importante para a Polícia Judiciária (PJ) o considerar como suspeito.

A notícia de que as autoridades portuguesas estariam a investigar o pedófilo alemão foi avançada ontem pelo jornal inglês The Sun, e completada pela restante imprensa inglesa.

De facto, devido ao seu passado, Ney já tinha sido investigado como possível suspeito envolvido no rapto da menina mas na altura a hipótese foi descartada. Para o afastamento contribuiu o facto de os seus crimes e abusos serem direcionados para crianças do sexo masculino.



A nova suspeita sobre o alemão terá partido de uma informação avançada pelo ex-inspetor da PJ, Gonçalo Amaral, o primeiro a ser encarregue da investigação do caso Madeleine McCann, numa entrevista recente a um jornalista australiano. Amaral declarou que a PJ estava a investigar um "pedófilo alemão" recusando-se, no entanto, a identificar o suspeito.

De acordo com alguma imprensa britânica, Martin Ney estaria nesta zona do Algarve aquando do desaparecimento de Maddie, e estaria a trabalhar para num projeto da igreja evangélica envolvendo sem-abrigo.



Em paralelo, o porta-voz dos McCann, Clarence Mitchell, declarou ao jornal inglês, The Telegraph, que "pode ser ele [Martin Ney]", pois "encaixa no perfil" e é "um conhecido predador pedófilo". "Há um certo grau de probabilidade de ser ele, mas não se pode especular", denotou, no entanto. Mitchell recordou ainda que "Ney já tinha sido interrogado pelos detetives sobre o rapto de Madeleine e negou-o". Se esta pista se tornar consistente, terão de ser as autoridades alemãs a entrevistar o suspeito em solo alemão, explicou.

Mas o jornal Correio da Manhã garante que este suspeito não é o mesmo a que o The Sun se refere, mas sim outro, considerando que há duas linhas de investigação diferentes e dois suspeitos.

Recorde-se que na passada semana a equipa encarregue do caso confirmou que, passados 12 anos do desaparecimento de Maddie, a polícia ainda tem "linhas de investigação ativas" e estaria a investigar um suspeito que não identificou. Martin Ney, será, portanto, o segundo.

O "homem mascarado"

Martin Ney era conhecido como o "homem mascarado", que usava um fato camuflado e uma máscara para se esconder entre os arbustos de forma a observar os meninos em parques infantis. Segundo o The Sun, atuava sob o pseudónimo "GerdX" em grupos de chat ligados a escolas e campos de férias.

Tornou-se professor aos 21 anos. Desde 2012 que está a cumprir prisão perpétua por ter morto e abusado sexualmente de três crianças (de oito, nove e 13 anos), e abusado de pelo menos outras 40.

Outros 40 rapazes terão contado que foram molestados por Ney, tendo-o descrito como o "homem da máscara".

Ao mesmo tempo, é suspeito de ter morto uma criança na Holanda, em 1998, e outra em França, em 2004. Foi também investigado e interrogado sobre o desaparecimento de um menino alemão em Alzejur, no Algarve, em 1996, sem, no entanto, ter sido acusado.