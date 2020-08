Os comunistas denunciam o que dizem ser uma discriminação e alegam que se lhes exige mais restrições do que a outros eventos que estão a decorrer em espaços menores.

PCP responde em comunicado e divulga como vai funcionar a Festa do Avante!

Os comunistas denunciam o que dizem ser uma discriminação e alegam que se lhes exige mais restrições do que a outros eventos que estão a decorrer em espaços menores.

O Partido Comunista Português (PCP) reagiu em comunicado à divulgação autorizada pelos comunistas do parecer da Direção Geral da Saúde (DGS). De acordo com o PCP, o documento das autoridades sanitárias "contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas" e dá exemplos como as disparidades na "capacidade e lotação de recintos e espaços fixados, que contrastam" com diferentes eventos a decorrer no país, incluindo "as feiras do livro atualmente a decorrer em Lisboa e no Porto".

Ainda assim, os comunistas consideram que o parecer reconhece que na Festa do Avante! "estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espetáculos e festivais que se realizam pelo país". Nesse sentido, o PCP divulgou um plano de contingência que diz preencher e respeitar "o conjunto de normas em vigor" mas ressalvando que o faz "num quadro em que a garantia de proteção sanitária deve respeitar simultaneamente os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagradas".

O PCP, que carateriza o acompanhamento mediático da polémica sobre a Festa do Avante! como uma “gigantesca operação reacionária” para travar o evento, vai ter lugares sentados nos espetáculos.

“Todas as plateias de todos os palcos, incluindo as do teatro e as do cinema, são definidos com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação máxima, de acordo com orientações da DGS e contribuindo para que as pessoas não permaneçam em pé, o que facilitará o movimento e circulação às mesmas”, lê-se no plano de contingência da Festa.

Além disso, o uso de máscara será obrigatório em “espaços assinalados” como balcões de atendimento, instalações sanitárias, exposições, entre outros. Nas outras áreas do recinto, nomeadamente para quem assiste aos espetáculos, o uso de máscara não será obrigatório, embora seja recomendado.

O consumo de bebidas alcoólicas também está proibido na quase totalidade do recinto. “É permitido o consumo de bebidas alcoólicas, até às 20h, nos espaços de restauração e até ao encerramento dos espaços, durante as refeições”, esclarece-se.

