Guerra na Ucrânia

PCP critica "novas censuras" que "hostilizam" quem contraria "pensamento único"

Lusa Jerónimo de Sousa condenou a discriminação “disfarçada” que é “campo aberto para as guerras civilizacionais que as forças reacionárias e fascizantes reclamam”.

O secretário-geral comunista insurgiu-se hoje contra as "novas censuras" a pretexto da guerra na Ucrânia, praticadas “à revelia dos tão proclamados valores ocidentais”, que “hostilizam e 'queimam' na praça pública” os que contrariam as “autoridades do pensamento único”.

“Tempos perigosos, onde se levantam novas censuras e a pretexto da guerra se sanciona a cultura e o desporto nas pessoas que a fazem e praticam, à revelia dos tão proclamados valores ocidentais. Que hostilizam e 'queimam' na praça pública quem se atreva a ir ao arrepio da cartilha ditada e imposta pelas autoridades do pensamento único”, criticou o secretário-geral do PCP.

Durante uma sessão comemorativa do 80.º aniversário do nascimento de Adriano Correia de Oliveira, em Lisboa, Jerónimo de Sousa condenou a discriminação “disfarçada” que é “campo aberto para as guerras civilizacionais que as forças reacionárias e fascizantes reclamam”.

Jerónimo de Sousa sustentou que a União Europeia (UE) está “há muito” a percorrer “um terreno cada vez mais ambíguo e perigoso que já levou à criação da missão para a 'defesa do modo de vida europeu'”.

O dirigente comunista considerou que as canções de Adriano Correia de Oliveira continuam necessárias “neste tempo, onde navegam todos os racismos, dos mais subtis aos mais descarados e explícitos”, assim como as “xenofobias doentias deliberadamente acicatadas e ampliadas” por uma “propaganda de guerra, onde os povos são estigmatizados e perseguidos e o património cultural de cada um e até o de reconhecido valor universal é colocado na pira da intolerância”.

