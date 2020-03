Grupo de militantes do Partido Comunista Português (PCP) que integra as células do partido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, critica as centenas de despedimentos de que os trabalhadores do setor aéreo estão a ser alvo.

PCP condena despedimentos no aeroporto de Lisboa

Grupo de militantes do Partido Comunista Português (PCP) que integra as células do partido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, critica as centenas de despedimentos de que os trabalhadores do setor aéreo estão a ser alvo.

O jornal Público avança na edição de hoje que o PCP criticou a "gravidade" do "despedimento a frio, com envio de centenas de emails, a trabalhadores em regime de contratos a prazo, termo incerto e das empresas de trabalho temporário", que está a afetar os trabalhadores do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Em comunicado, os comunistas acusam os responsáveis de estarem a aproveitar o surto epidémico para "liquidar direitos laborais e reduzir salários".

No mesmo comunicado, o partido acusa ainda os responsáveis do aeroporto lisboeta de estarem a falhar no combate ao surto. "Até esta data mais de 500 de trabalhadores, por imposição de despedimento brutal e arbitrário, estão lançados para situações sociais e psicológicas extremas, com a simples comunicação por e-mail de que o seu contrato não será renovado na data indicada", pode ler-se no comunicado.

Num texto assinado pela célula comunista entre os trabalhadores do aeroporto, o grupo pede ao governo português uma "intervenção imediata". "A hora que vivemos é de combate ao vírus e também é de luta, determinação e confiança", escreve o grupo do PCP sobre o vírus e a crise económica que está a afetar os trabalhadores.

Já na quinta-feira, o partido tinha demonstrado a sua preocupação com a situação da TAP e "a queda vertiginosa do número de viagens e o encerramento de espaços aéreos". "As primeiras vítimas deste processo estão a ser os trabalhadores, confrontados com despedimentos, perdas de salário", o que "inclui o envio de trabalhadores para casa em situação de licença sem vencimento, férias forçadas e cortes em outros direitos".

Um cenário inadmissível num quadro em que o Estado é acionista maioritário, afirmou Vasco Cardoso, membro da comissão política do Partido Comunista.

