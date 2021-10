Paulo Rangel quer eleições legislativas no final de fevereiro

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel defendeu hoje a realização de eleições legislativas em 20 ou 27 de fevereiro, considerando que seria "um prazo racional, razoável e rápido".

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel defendeu hoje a realização de eleições legislativas em 20 ou 27 de fevereiro, considerando que seria "um prazo racional, razoável e rápido".

"A data que nos parecia adequada e que em nada prejudicaria o país seria 27 ou 20 de fevereiro", afirmou, em conferência de imprensa na sequência do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 na quarta-feira.

Na conferência de imprensa, anunciou ainda que o ex-ministro Miguel Poiares Maduro aceitou coordenar as bases do programa eleitoral de Paulo Rangel e o economista Fernando Alexandre será o responsável pela área económica.

Rangel criticou a forma como o presidente do partido e seu adversário nas diretas, Rui Rio, se referiu ao Presidente da República, dizendo que "não é próprio de candidato a primeiro-ministro".



"Verbero a forma como tratou o Presidente da República, não acho que seja próprio de um candidato a primeiro-ministro, mas isso ele saberá", criticou Rangel, numa conferência de imprensa na sequência do 'chumbo' na quarta-feira do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Questionado sobre a sua audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira, o eurodeputado reiterou ter-se tratado de uma audiência "de cortesia", que pediu para lhe explicar os motivos da sua candidatura, "prática corrente de candidatos à liderança dos partidos".

Sobre o 'timing' em que foi recebido, quando no parlamento já decorria o debate na generalidade do Orçamento, Rangel defendeu que "se fosse depois da crise política, talvez até tivesse um significado maior".

