Emigração

Paulo Pisco reeleito presidente da Subcomissão das Diásporas

O socialista Paulo Pisco, foi reeleito, esta quinta-feira, presidente da Subcomissão das Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na reunião da Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas.

O deputado eleito para o Parlamento português pelo Círculo da Europa foi novamente escolhido para aquele cargo, por unanimidade, comprometendo-se a continuar o trabalho desenvolvido para destacar a importância das diásporas para todos os países membros do Conselho da Europa, de acordo com a nota enviada à comunicação social.

Paulo Pisco foi autor de um relatório, aprovado em junho de 2021, sobre “Uma política europeia para as Diásporas”, com várias recomendações que continuarão a fazer parte dos trabalhos da subcomissão, refere a mesma nota.

Um dos exemplos é a audição realizada recentemente, em Paris, com uma especialista da Organização Internacional das Migrações, Larissa Lara, sobre a importância do mapeamento das diásporas, que é uma das recomendações que consta no relatório aprovado.

O papel dos órgãos de comunicação social dirigidos às diásporas e o seu papel enquanto elemento agregador das comunidades a que se dirigem será um dos próximos temas a ser discutido.

Paulo Pisco foi eleito presidente da Subcomissão das Diásporas pela primeira vez em setembro de 2021, para substituir o presidente em exercício que assumiu funções no governo da Polónia. Foi reeleito em abril de 2022 e novamente eleito, este mês, para um novo mandato até ao final do ano.

