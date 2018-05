Foram rejeitados os quatro projetos apresentados. O do Partido Socialista foi o que perdeu por margem menor (110-115 e quatro abstenções).

Parlamento português chumba projetos-lei sobre a eutanásia

A Assembleia da República chumbou os quatro projetos-lei sobre a legalização da eutanásia, apresentados por PS, Bloco de Esquerda, PAN e PEV, depois de um debate sereno ao longo de várias horas. O projeto dos socialistas foi aquele que perdeu por margem menor: 110-115 com quatro abstenções.



Com a presença de 229 deputados (apenas um social-democrata estava ausente devido a viagem), a votação foi feita de forma nominal por ordem alfabética e simultânea dos quatro projetos-lei.



À partida, sabia-se que comunistas e centristas iriam votar contra, mas o facto de haver liberdade de voto e ainda alguns indecisos levou a que se criasse um clima de expetativa quanto ao desfecho. Durante a votação, que durou cerca de 35 minutos, houve momentos de proximidade entre o sim e o não, mas o chumbo acabou por prevalecer.



Quanto aos restantes projetos, o do Bloco de Esquerda registou 104 votos a favor, 117 contra e oito abstenções, tal como o do Partido Os Verdes. O projeto-lei do Pessoas, Animas, Natureza (PAN) recebeu 102 votos favoráveis, 116 contra e 11 abstenções.



Apesar da rejeição, o tema poderá voltar a ser abordado após as eleições legislativas de 2019.