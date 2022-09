A capital francesa vai revelar, na próxima semana, o espaço público em homenagem ao histórico cônsul português em Bordéus.

Paris inaugura passeio com o nome de Aristides de Sousa Mendes

A Câmara Municipal de Paris vai inaugurar na próxima semana um passeio em homenagem a Aristides de Sousa Mendes, cônsul português em Bordéus durante a Segunda Guerra Mundial que terá salvado mais de 30 mil judeus em França.

A inauguração de um passeio ao longo da conhecida Boulevard des Batignolles, entre a rua Andrieux e a praça Prosper Goubaux, com o nome de Aristides de Sousa Mendes vai acontecer no dia 23 de setembro e vai contar com a presença da presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, e também do autarca de Lisboa, Carlos Moedas.

A inauguração vai contar ainda com o secretário de Estado da Internacionalização português, Bernardo Ivo Cruz, assim como os autarcas dos 17.º e 8.º bairros, Jeanne d'Hauteserre e Geoffroy Boulard.

O passeio, ou ‘promenade’, situa-se entre os 17.º bairro e 8.º bairro da Cidade Luz, numa das zonas mais nobres da capital, e foi aprovado pelo Conselho de Paris em novembro de 2021, sendo inaugurado agora durante a Temporada Cruzada entre França e Portugal que vai durar até outubro.

Esta é a homenagem de Paris ao diplomata português que em junho de 1940 passou milhares de vistos a judeus franceses e de outras nacionalidades, assim como figuras que se opunham ou eram perseguidas pelo regime de Hitler e pelo regime de Vichy, liderado pelo marechal Philippe Pétain.

Na mesma noite desta inauguração, decorre a abertura do festival Food Temple, no Carreau du Temple, dedicado à gastronomia portuguesa, assim como a iniciativa Lisbonne sur Seine, que vai trazer ao centro de Paris várias expressões artísticas portuguesas como a música e a projeção de vídeos na fachada do edifício principal da Câmara Municipal de Paris.

A Temporada Cruzada Portugal-França é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países, tendo começado em fevereiro de 2022.

