Paredes. Criança de 10 anos morre abalroada por um carro

Lusa Acidente envolveu dois carros, tendo um deles atingido mãe e filha que se encontravam a entrar numa viatura.

Uma criança foi vítima de um acidente este sábado, em Vandoma, no concelho de Paredes. A colisão ocorreu na Rua Central, em Vandoma, freguesia de Paredes, do distrito do Porto, e a ocorrência foi registada às 10:57.

Fonte do Comando-Geral da GNR indicou à Lusa que a vítima mortal é uma menina de 10 anos e que o acidente envolveu dois carros, tendo um deles atingido mãe e filha que se encontravam a entrar numa viatura.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, do acidente resultaram mais dois feridos ligeiros.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Baltar, meios do INEM e da GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo.



