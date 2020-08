Já se conhece a avaliação de risco e as normas decretadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a concretização da Festa do Avante!, na Quinta da Atalaia, na Amora, no Seixal.

Parecer da DGS. Lotação da Festa do Avante! reduzida a 16.563 pessoas

Segundo o parecer técnico da Direção Geral de Saúde, a Festa do Avante! é um evento que, tendo em conta a sua tipologia "acarreta diferentes riscos, não só pelo número de participantes mas também pelas caraterísticas, comportamento esperado, local do evento, duração, atividades disponíveis, circuitos de circulação de pessoas, situação epidémica, entre outros múltiplos critérios".



De acordo com o parecer técnico da Direcção de Saúde, divulgado esta segunda-feira, a lotação da Festa do Avante! derá ser reduzida a 16.563 pessoas, não chegando a ocupar um terço da capacidade do recinto, que é de 100 mil pessoas.

A organização do evento já havia divulgado algumas das medidas sanitárias para a edição deste ano, entre as quais a expansão do recinto em 10000 metros quadrados.

Jerónimo diz que Festa do Avante! não é um festival e que comunistas “são muito criativos” António Costa afirmou que este evento se poderá realizar, desde que sejam cumpridas as orientações sanitárias da Direção-Geral da Saúde.

Segundo a DGS, os participantes vão ter de aproveitar esse espaço, uma vez que deverão manter distanciamento físico de pelo menos dois metros, a menos que sejam coabitantes. A organização do evento vai ter de assegurar o controlo de chegadas ao recinto para evitar concentrações de pessoas, já que as aglomerações estão proibidas, em especial nas zonas de maior circulação.



Todos os visitantes do Avante! com mais de dez anos de idade serão obrigados a utilizar máscara e há ainda a proibição de consumo de álcool a partir das 20h, à excepção das refeições.

No palco principal vão poder estar no máximo 2000 pessoas em simultâneo e nas várias esplanadas ao longo do recinto vão poder estar 2500 pessoas ao mesmo tempo. Os espaços de espectáculos devem estar organizados em “plateia, com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação mencionadas neste parecer”. Nestes espaços não é permitido o consumo de álcool.

A organização do evento, principal responsável pelo cumprimento das regras, vai ter de garantir que todos os trabalhadores e colaboradores dispõem de “equipamentos de protecção individual (EPI) adequados às respectivas funções”.



Ao contrário de outras edições, o "Espaço Criança" não irá funcionar como noutros anos. Para compensar a impossibilidade de utilizar parques recreativos, a DGS propõe a realização das actividades para crianças: ao ar livre, com distanciamento físico, e evitando contactos com superfícies de utilização comuns. Só poderão estar 787 crianças em simultâneo neste espaço.



Lê-se no parecer técnico divulgado esta segunda-feira que "a componente social subjacente ao evento, acarreta grande mobilidade dos participantes e comportamentos de proximidade, sendo a partilha tendencialmente inevitável, assim como a participação de membros de várias gerações, o que implica a potencial exposição de pessoas que pertencem a grupos mais vulneráveis ao vírus SARS-CoV-2. C".



Segundo a DGS, "no contexto atual da epidemia em Portugal e, em particular, na Área Metropolitana de Lisboa, em situação de contingência, verifica-se, pois, um risco real de que, durante o evento, circulem pessoas infetadas, com ou sem sintomas".

António Lacerda Sales, disse na conferência de imprensa desta segunda-feira que a Direção Geral da Saúde é um organismo do ministério da Saúde cuja função "é técnico-normativa e, como tal, a sua competência é de coordenar vigilância epidemiológica nas suas determinantes sociais" e que executa sempre as suas funções "com inteira autonomia técnica".

Para o Secretário de Estado da Saúde, a DGS em consonância com o a entidade promotora do evento, divulgou excepcionalmente o parecer "tendo em conta o interesse público e tranquilidade social que é tão importante nestes tempos de pandemia que vivemos. Fê-lo porque este evento, em particular, adquiriu um carácter excepcional, não do ponto de vista técnico, porque é como qualquer evento, mas sim do ponte de vista de impacto social e até impacto mediático".

Sales quis ainda salientar que "não existe qualquer tipo de descriminação nem positiva nem negativa".

O PCP havia afirmado que o parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a Festa do Avante! era mais exigente com esta iniciativa do que com outras, em particular quanto à lotação dos espaços.



Num comunicado do gabinete de imprensa do PCP, os comunistas consideram que estão a ser alvo de "uma gigantesca operação reacionária".

Segundo o PCP, o parecer que a DGS anunciou no domingo ter sido entregue à organização da Festa do Avante! "contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à festa do que tem estabelecido para outras iniciativas, particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados, que contrastam seja com os espetáculos que se estão a realizar no país, seja com as feiras do livro atualmente a decorrer em Lisboa e no Porto, seja com outras iniciativas".

"No seu conteúdo, o parecer traduz a tomada de conhecimento que na Festa do Avante! estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espetáculos e festivais que se realizam pelo país ou simplesmente nas idas a centros comerciais", refere o PCP.

Os comunistas acrescentam que, "sem prejuízo do registo de recomendações que se acolherão, em função da avaliação concreta do plano de contingência apresentado pelo PCP (que ainda hoje será divulgado), este preenche e respeita o conjunto de normas em vigor".

Neste comunicado, intitulado "Defender a democracia e os direitos dos trabalhadores e do povo - Realizar a Festa do Avante! em segurança", nada é dito sobre a eventual divulgação do parecer da DGS, que esta entidade do Estado remeteu para o PCP.

De acordo com o PCP, "tem-se assistido a uma ação orquestrada e articulada a vários níveis, e que envolve transformar as estruturas administrativas sanitárias, a quem cabe pronunciar-se sobre questões de saúde, em entidades que introduzam discriminações".

"A realização da Festa do Avante! tem sido pretexto para uma gigantesca operação reacionária que, mais que a festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo, designadamente o direito de resistirem à liquidação dos seus direitos como se viu com a campanha contra o 1.º de Maio", alegam os comunistas.

O PCP declara que aqueles que procuram "impedir a realização" da Festa do Avante! "mentem insistindo na ideia que os festivais estão proibidos" e omitem as "dezenas de festivais e espetáculos que se estão a realizar, ao ar livre ou em espaços fechados como o Campo Pequeno; praias cheias, incluindo com turistas estrangeiros; centros comerciais a funcionar; as atividades religiosas retomadas, nomeadamente a peregrinação de agosto em Fátima com muitos milhares de participantes".

A Festa do Avante!, contrapõem, está a ser preparada tendo em conta as "disposições legais em vigor" e com medidas "que preenchem e ultrapassam as que existem em múltiplas atividades".

Considerando-se alvo de uma "ofensiva", o PCP pede que todos os membros do partido respondam "desde logo marcando presença na festa", que está marcada para 04, 05 e 06 de setembro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, "e em particular no comício de domingo, fazendo dessa presença uma afirmação de liberdade e um ato de resistência e luta".

No passado domingo, no Algarve, em Monchique, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se preocupado com a "falta de clareza" e de "conhecimento atempado" das regras que a DGS entende serem necessárias para que a Festa do Avante! se realize no atual quadro de pandemia de covid-19.

O chefe de Estado argumentou é importante conhecer essas orientações também para se saber "se há respeito pela igualdade" e assinalou que faltavam apenas cinco dias para o início da Festa do Avante!.

Mais tarde, a DGS anunciou que tinha entregado a versão final do seu parecer técnico à organização da Festa do Avante!, mas não o divulgou, remetendo a sua eventual divulgação para o PCP.

