O arcebispo Tolentino Mendonça vai ser nomeado a 5 de outubro ao lado de Jean-Claude Hollerich e outros 11 eleitos.

Papa Francisco escolhe para cardeal arcebispo português

O arcebispo Tolentino Mendonça vai ser nomeado a 5 de outubro ao lado de Jean-Claude Hollerich e outros 11 eleitos.

O Papa Francisco anunciou hoje, após o angelus, que o arcebispo português Tolentino de Mendonça vai ser nomeado cardeal a 05 de outubro.

Este português junta-se assim ao arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, que também foi escolhido pelo sumo pontífice para integrar juntamente com outros 11 eclesiásticos, o novo colégio dos cardeais.

O madeirense de 53 anos, torna-se no segundo membro mais jovem do colégio cardinalício, após o cardeal da República Centro-Africana Dieudonné Nzapalainga, de 52 anos.

De acordo com a agência Ecclesia, o arcebispo português que é também o bibliotecário do Vaticano torna-se assim no sexto cardeal português do século XXI e no terceiro a ser designado no atual pontificado.

O madeirense junta-se aos cardeais José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro, Manuel Clemente, António Marto e José Policarpo, falecido em 2014.

O consistório para a criação dos novos cardeais está agendado para 05 de outubro.

Em 26 de junho, o vice-reitor da Universidade Católica e diretor da Faculdade de Teologia, José Tolentino de Mendonça, foi indigitado como arquivista e bibliotecário do Vaticano, cargo para o qual lhe foi atribuído o título de arcebispo.

Tolentino de Mendonça ficou a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo, substituindo Jean-Louis Bruguès, que assumiu o cargo em 2012.

O jubilo de Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente da República já manifestou o mais profundo “jubilo pela elevação do senhor Dom José Tolentino de Mendonça ao cardinalato”, o que no entender de Marcelo Rebelo de Sousa se “traduz no reconhecimento de uma personalidade ímpar, assim como da presença da Igreja Católica na nossa sociedade, o que muito prestigia Portugal”.

Na nota publicada no site da Presidência Portuguesa o presidente adianta que tenciona estar presente na cerimónia de imposição do barrete cardinalício.

Como têm menos de 80 anos, o arcebispo português e o do Grão-Ducado poderão ainda ser escolhidos cardeais eleitores pelo Papa Francisco, o que significa que irão participar no conclave da eleição do sucessor de Francisco, onde um deles poderá ser o escolhido para ocupar o mais alto cargo da Igreja Católica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.