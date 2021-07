Fim do dever de recolhimento em todo o país, fim da obrigatoriedade do teletrabalho e certificado digital e teste passam a ser requeridos em mais situações.

Portugal 4 min.

Pandemia

Portugal volta a desconfinar. Se vai viajar, conheça as novas regras

Lusa Fim do dever de recolhimento em todo o país, fim da obrigatoriedade do teletrabalho e certificado digital e teste passam a ser requeridos em mais situações.

Equipamentos de diversão podem voltar a abrir

Os equipamentos de diversão, como carrosséis e jogos itinerantes, podem começar a trabalhar a partir de domingo em todos os concelhos do país, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com o primeiro-ministro, os equipamentos de diversão podem funcionar a partir do próximo domingo desde que cumpram as regras da Direção-geral da Saúde (DGS) e “em local autorizado pelo município”.

Fim do dever de recolhimento nos concelhos de maior risco a partir de domingo

A limitação da circulação na via pública aplicada aos concelhos de maior risco de incidência de covid-19 vai deixar de ser aplicada a partir do próximo domingo, 01 de agosto, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.“Já a partir do próximo domingo, o fim da limitação horária da circulação na via pública”, afirmou António Costa.

“Deixaremos de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter uma dimensão nacional”, indicou o primeiro-ministro, revelando que a primeira fase do plano do Governo arranca no próximo domingo, 01 de agosto.

Certificado digital ou teste negativo obrigatório no acesso a restaurantes durante fins-de-semana e feriados

António Costa anunciou ainda que a utilização do certificado digital passará a ser "intensiva" e enumerou em que circunstâncias é que será exigido:

No acesso ao interior de restaurantes durante o fim-de-semana e feriados em todo o país, nas viagens por via marítima ou aérea, nos estabelecimentos turísticos ou alojamento local, nos ginásios, no casos das aulas de grupo, em termas e spas, em casinos e bingos, em eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de mil pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (ambiente fechado), em casamentos, baptizados ou festividades com mais de dez pessoas.



Máscaras obrigatórias em espaços interiores

O primeiro-ministro esclareceu que, durante os próximos tempos, a utilização da máscara continua a ser obrigatória em todos os espaços interiores.

Teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de domingo

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de domingo, no âmbito de uma nova fase de alívio de restrições associadas à pandemia de covid-19.

"O teletrabalho passará de obrigatório a recomendado em todas as atividades em que seja possível utilizar o teletrabalho", disse o chefe do Governo no 'briefing'.

Utilização de máscara deixa de ser obrigatória na via pública em setembro

A utilização de máscara na via pública deixará de ser obrigatória a partir de setembro, exceto em situações de ajuntamentos. A medida faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento, que deverá arrancar no início do mês de setembro, quando o Governo antecipa que 70% da população portuguesa tenha já a vacinação completa.

"Nessa fase, para além das medidas que entram já em vigor na primeira fase, será possível deixar de termos o uso obrigatório de máscara na via pública, salvo em situações de ajuntamento", explicou o primeiro-ministro.

Questionado se essa obrigatoriedade se manteria em espaços interiores, o primeiro-ministro foi perentório e confirmou que sim, mas relativamente à exceção inicial - o uso obrigatório na via pública quando haja ajuntamentos - António Costa disse apenas que era uma "questão de bom senso".

"Se as pessoas estiverem num grande ajuntamento, é evidente que têm de ter máscara", sublinhou, acrescentando que, por outro lado, se estiverem sozinhas ou acompanhadas de pessoas com quem convivem habitualmente, poderão dispensá-la.

Bares e discotecas fechados até outubro

Os bares e discotecas vão permanecer encerrados até outubro, mês em que poderão reabrir para clientes com certificado de vacinação contra a covid-19 ou de recuperação da doença ou com teste negativo.

Os espaços de diversão noturna estão encerrados permanentemente desde março de 2020 por causa da pandemia e poderão reabrir em outubro, quando as autoridades estimam que 85% da população portuguesa esteja com a vacinação completa contra a covid-19, disse António Costa.

Festas e romarias populares continuam proibidas este verão

As festas e romarias populares continuam proibidas este verão, pelo menos até ao final de setembro, por serem um fator de risco “muito acrescido” de transmissão da covid-19, devido às grandes aglomerações, disse hoje o primeiro-ministro.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.