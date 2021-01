A freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, não foi exceção ao resto do país e registou uma elevada afluência às urnas nestas eleições presidenciais, realizadas no pico da pandemia de covid-19.

Pandemia não demove Maria Alice, de 82 anos, de votar. "Venho sempre, nunca falho"

Ao final da manhã deste domingo, avó e neto esperavam junto ao muro da Escola Básica Infante D. Henrique, no Parque das Nações, em Lisboa, que a fila diminuísse para irem votar.

A afluência de pessoas que aguardavam a sua vez para escolherem o seu candidato à Presidência da República supera as expectativas e parece contrariar os receios de um aumento da abstenção nestas eleições presidenciais. Com dezenas de metros e contornando metade do recinto da escola, a fila fez com que Maria Alice, com 82 anos, aguardasse encostada ao muro para começar a tomar o seu lugar.

Portugal. Afluência às urnas até às 12:00 foi de 17,07% Nas últimas eleições presidenciais, em 24 de janeiro de 2016, e à mesma hora, a afluência às urnas foi de 15,82%.

Nem a idade, nem o medo da pandemia a impediram de exercer o seu direito de voto desde que teve liberdade para o fazer. "Eu venho sempre, nunca falho", diz ao Contacto.

Mais do que a pandemia, é o facto de ter sofrido uma intervenção cirúrgica que faz com que lhe custe estar à espera. A acompanhá-la está o neto, Bruno Barbosa, de 36 anos. Feliz com a participação de tanta gente, manifesta-se, apesar disso, um pouco crítico em relação à organização, questionando a demora na fila, pela saúde e idade da avó, o que a torna uma eleitora prioritária, e pelas ameaças de chuva que a meteorologia da véspera do dia das eleições fazia anunciar. Mas tal como Maria Alice, Bruno também não prescinde de um direito que considera ser simultaneamente um dever e que a pandemia não tem força para anular.

"Voto sempre, desde os 18 anos de idade. É um dever que nós temos enquanto cidadãos e eu parto do princípio que para usufruirmos dos direitos temos de cumprir os deveres", refere ao Contacto.

Bruno Barbosa classifica ainda este ato de escolha democrática como "importantíssimo", aludindo à restrição desse direito, pela qual avó e geração, que viveram a ditadura, passaram.

"Eles já sabem o que é viver com um fascista, mas eu não quero saber como é. Por isso é que é importantíssimo para mim votar.

Fotos. Votar em tempos de pandemia As eleições presidenciais deste domingo acontecem num momento em que Portugal regista uma aumento de casos e mortes por covid-19 sem precedentes. As medidas sanitárias, que já fazem parte do quotidiano, marcaram também o ato eleitoral.

A reportagem do Contacto tentou apurar junto de representantes da autarquia, no local de votação, quantas pessoas tinham votado naquela assembleia de voto, durante a manhã, mas não foi possível conhecer esse resultado em tempo útil, dada a afluência de pessoas e os requisitos de organização para o cumprimento das regras sanitárias.

Além do distanciamento, que todos foram observando ainda antes de entrar nas instalações da escola, no recinto foi preciso aguardar a indicação de um dos elementos da junta de freguesia, enquanto outro, à medida que a fila aí ia avançando, borrifava as mãos dos eleitores com álcool gel.

Foto: Ana Tomás

Perto da entrada para as mesas de voto, outros elementos iam chamando as pessoas que aguardavam para se dirigir à sua respetiva mesa de voto. Já à entrada das salas das mesas, as pessoas eram auxiliadas por outro elemento de apoio ao processo eleitoral, que lhes indicava o lugar e o espaço a reservar entre si e os outros eleitores. Cada um ia sendo chamado à vez para votar, pelos presidentes de cada mesa.

A par dos documentos de identificação pessoal, foi pedido aos eleitores que levassem a sua própria caneta e álcool gel.

No país, a afluência às urnas às 12h tinha sido de 17,07%, a segunda mais alta desde as eleições de 2006, ano em que este número passou a ser divulgado pela administração eleitoral, refere a agência Lusa.



Este valor só é superado em eleições presidenciais pelo de 2006, quando a afluência foi de 19%, até àquela hora. Nas presidenciais anteriores, de 2016, que elegeram Marcelo Rebelo de Sousa, votaram até às 12h, 15,82%. Nessas eleições a abstenção foi de 51,3%.

