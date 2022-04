Em Portugal canalizam-se todas as expectativas para o turismo e para o Verão, o bombeiro de todas as crises.

Portugal: Pandemia, guerra e inflação

Sérgio FERREIRA BORGES Antes da guerra da Ucrânia já era visível um surto de especulação a atingir o petróleo e, por consequência, a agravar os custos da energia.

Era esperado um aumento da inflação, mas nos últimos dias já se fala em agravamento, para valores históricos. O dinheiro vai perder valor e a vida do Estados, das empresas e das famílias fica muito comprometida.

O dinheiro vai ficar mais caro, em toda a Europa. A primeiro causa foi a pandemia que forçou os Estados a gastos não previstos, as empresas a quebras de produção e aumento de custos, para tentar equilibrar as respectivas facturações. Antes ainda da guerra da Ucrânia já era visível um surto de especulação a atingir o petróleo e, por consequência, a agravar os custos da energia.

Finalmente, veio a guerra da Ucrânia, envolvendo a Rússia, um dos maiores fornecedores de gás e petróleo, aos mercados europeus. As previsões são muito variadas, mas as mais optimistas apontam para uma taxa de inflação, em torno dos 4 por cento, para o ano de 2022.

Basta pegarmos nesse número indicativo, para percebermos o que aí vem, sobretudo para o Estado português. Os aumentos dos salários da administração pública são indexados ao valor da inflação, registado no ano anterior. Sendo assim, para 2023, o Governo terá de actualizar essa massa salarial em mais de mil milhões de euros. Mas o caso não fica ainda resolvido. Este montante será acrescido de mais meio milhão de euros, para pagar as progressões nas carreiras.

O novo ministro das Finanças já foi interrogado sobre isso, mas preferiu o silêncio. Fernando Medina ainda tem sete meses para pensar no assunto, altura em que apresentará o novo Orçamento de Estado.

Nas empresas, as contas também estão difíceis de fazer. Os sindicatos exigem actualizações salariais de pelo menos 4 por cento, o valor mínimo estimado para a inflação. A isto junta-se o aumento dos preços da matérias-primas e o agravamento galopante dos preços da energia.

Os empresários acusam o Governo de, apesar deste quadro, passar ainda uma ideia de optimismo. É bem possível que o Executivo de António Costa esteja a comparar a situação portuguesa, com as de outras paragens que são bem mais negras. Em Espanha, por exemplo, a imprensa já prevê uma taxa de inflação de 10 por cento (em Março foi de 9,8 por cento) e na Alemanha, no mesmo mês, chegou aos 7,3 por cento, segundo os números do Instituto de Estatística germânico. É o valor mais alto desde Novembro de 1981.

Em Portugal canalizam-se todas as expectativas para o turismo e para a época de Verão, o bombeiro de todas as crises.

De tudo isto resulta uma incontrolável quebra de confiança, quer dos empresários, quer dos cidadãos. Todos estão a adiar investimentos e custos de outra natureza, esperando que a situação se altere, para melhor.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

